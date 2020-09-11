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Бизнес ,  
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В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

На ценниках помимо стоимости единицы товара предложили указывать вес или объем продукта. Это лишит производителей возможности «хитрить» с упаковкой, например вместо 1 л наливать 950 мл молока, считают авторы инициативы
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В России во всех магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщили «Известия».

Это лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В итоге они не смогут «хитрить» с упаковкой, например в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока или класть в упаковку для десятка яиц девять штук.

Помимо этого, двойной ценник поможет покупателям сравнивать стоимость товаров, что сейчас не всегда возможно, так как упаковки имеют разный вес или объем, говорится в письме Союза потребителей. Более того, в России уже есть ретейлеры которые используют двойные ценники, отметили в нем. Это, например, «Ашан».

В Минпромторге изданию заявили, что не считают целесообразным вводить двойные ценники. «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — предупредил в беседе с изданием замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

За то, чтобы оставить ретейлерам право самостоятельно выбирать, что именно указывать на ценнике, «в том числе используя больший объем информации как свое конкурентное преимущество», выступили и в Ассоциации компаний интернет-торговли. В ней в разговоре с изданием отметили, что для сравнения цен есть немало сервисов в интернете, также двойные ценники использует и ряд онлайн-магазинов.

В пресс-службе Минэкономразвития, в X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Окей» и «Ленте» на запросы «Известий» не ответили.

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Сейчас ретейлеры могут выбирать, что указывать на ценнике: стоимость единицы товара или единицы веса. Пункт о двойных ценниках предложено добавить в проект новых правил розничной торговли, которые Минпромторг разрабатывает в рамках «регуляторной гильотины». В частности, ведомство уже предложило освободить магазины от обязательного требования иметь книги жалоб и предложений, так как это механизм устарел: отзывы можно оставлять в интернете. Помимо этого, Минпромторг хочет запретить фотографировать книги в магазинах «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».

Автор: Виктория Полякова
Теги: ценники, магазины, Союз потребителей, Минпромторг
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