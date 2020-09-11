В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

На ценниках помимо стоимости единицы товара предложили указывать вес или объем продукта. Это лишит производителей возможности «хитрить» с упаковкой, например вместо 1 л наливать 950 мл молока, считают авторы инициативы

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В России во всех магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщили «Известия».

Это лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В итоге они не смогут «хитрить» с упаковкой, например в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока или класть в упаковку для десятка яиц девять штук.

Помимо этого, двойной ценник поможет покупателям сравнивать стоимость товаров, что сейчас не всегда возможно, так как упаковки имеют разный вес или объем, говорится в письме Союза потребителей. Более того, в России уже есть ретейлеры которые используют двойные ценники, отметили в нем. Это, например, «Ашан».

В Минпромторге изданию заявили, что не считают целесообразным вводить двойные ценники. «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — предупредил в беседе с изданием замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.