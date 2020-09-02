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Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к документу указывается, что запрет необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».

При этом документ предусматривает, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.

Также, согласно проекту, розничные магазины смогут оформлять ценники как на бумажном носителе, так и при помощи других визуально доступных носителей информации, в том числе в электронном виде.

РБК направил запрос в крупнейшие российские издательства «Просвещение» и «Эксмо-АСТ». 

Минкультуры нашло способ книжным магазинам сэкономить на аренде площадей
Технологии и медиа
Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС

По оценкам Роспечати, в 2019 году оборот книжной отрасли по печатным книгам в в стране по отношению к предыдущему году вырос почти на 3,4%. Объем рынка электронных книг в 2019 году продемонстрировал рост на 35% к уровню 2018 года. В ведомстве отметили, что это было результатом как активной деятельности издательств, выпускающих электронные книги, так и и итогом борьбы с книжным пиратством.

Ранее, в марте текущего года, издатели попросили премьер-министра Михаила Мишустина освободить печатную индустрию от всех налогов в 2020 году и от уплаты налога на прибыль за 2019 год. В письме говорилось, что потери отрасли от пандемии могут составить до 15 млрд руб., а до конца года сокращение продаж тиражей печатных СМИ может достичь 75%.

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Теги: Минпромторг
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