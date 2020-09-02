Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи розничных товаров, который содержит запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к документу указывается, что запрет необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».

При этом документ предусматривает, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.

Также, согласно проекту, розничные магазины смогут оформлять ценники как на бумажном носителе, так и при помощи других визуально доступных носителей информации, в том числе в электронном виде.

РБК направил запрос в крупнейшие российские издательства «Просвещение» и «Эксмо-АСТ».