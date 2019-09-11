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«Нафтогаз» сообщил о потраченных на суды с «Газпромом» миллионах долларов
«С финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды, вместо того чтобы платить десятки миллиардов долларов «Газпрому», — отметил при этом исполнительный директор «Нафтогаза»
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Фото: Игорь Яшкин / ТАСС

Судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу» в миллионы долларов ежегодно, заявил в интервью агентству УНН исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» работает с «довольно мощной командой» юристов. «Предыдущий арбитраж длился пять лет, соответственно, мы можем посчитать», — заявил Витренко.

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Впрочем, отметил исполнительный директор, участие «Нафтогаза» в судах позволило компании сэкономить десятки миллиардов долларов: «Благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны «Газпрому» по так называемому принципу бери или плати. Если посчитать, до конца контракта это составило бы $80 млрд».

Витренко добавил, что в арбитраже Украине также удалось добиться пересмотра цены за взятый газ в 2013 и 2014 годах и что теперь Киев должен заплатить $2 млрд вместо $4 млрд, причем эта сумма будет компенсирована за счет более чем $2,5 млрд, которые «Газпром» обязан выплатить украинской компании по делу о транзите. «То есть с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды, вместо того чтобы платить десятки миллиардов долларов «Газпрому», — заключил Витренко.

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Многолетний спор «Газпрома» и «Нафтогаза», который начался в 2014-м по поводу транзитных контрактов 2009 года (они были подписаны после переговоров Владимира Путина с тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко), в итоге завершился в феврале 2018 года тем, что российская компания по решению Стокгольмского арбитража осталась должна украинской более $2,5 млрд. «Газпром» отказался платить и обжаловал это решение, а «Нафтогаз» инициировал арест активов российской компании в разных странах.

Это не единственный судебный спор двух компаний. В 2021 году Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать аналогичный конфликт по поводу транзитного контракта — сумма исковых требований «Нафтогаза» к «Газпрому» составила $11,58 млрд.

Теги: суды, «Нафтогаз», «Газпром»
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