«Нафтогаз» сообщил о потраченных на суды с «Газпромом» миллионах долларов

«Нафтогаз» сообщил о потраченных на суды с «Газпромом» миллионах долларов

«С финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды, вместо того чтобы платить десятки миллиардов долларов «Газпрому», — отметил при этом исполнительный директор «Нафтогаза»

Фото: Игорь Яшкин / ТАСС

Судебные споры с «Газпромом» обходятся «Нафтогазу» в миллионы долларов ежегодно, заявил в интервью агентству УНН исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» работает с «довольно мощной командой» юристов. «Предыдущий арбитраж длился пять лет, соответственно, мы можем посчитать», — заявил Витренко.

Впрочем, отметил исполнительный директор, участие «Нафтогаза» в судах позволило компании сэкономить десятки миллиардов долларов: «Благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны «Газпрому» по так называемому принципу бери или плати. Если посчитать, до конца контракта это составило бы $80 млрд».

Витренко добавил, что в арбитраже Украине также удалось добиться пересмотра цены за взятый газ в 2013 и 2014 годах и что теперь Киев должен заплатить $2 млрд вместо $4 млрд, причем эта сумма будет компенсирована за счет более чем $2,5 млрд, которые «Газпром» обязан выплатить украинской компании по делу о транзите. «То есть с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды, вместо того чтобы платить десятки миллиардов долларов «Газпрому», — заключил Витренко.