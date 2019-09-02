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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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FT узнала о получении фирмой Тимченко прав на экспорт фосфатов из Сирии
«Стройтрансгаз Логистика» начала добычу весной этого года, получив в свое распоряжение завод по производству удобрений в Хомсе, который охраняют российские наемники, утверждает газета

Компания «Стройтрансгаз Логистика» миллиардера Геннадия Тимченко, которая является «дочкой» «Стройтрансгаза», в этом году получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов, а также получила контракт на эксплуатацию порта Тартус для их поставок за рубеж. Об этом пишет Financial Times.

По данным неназванных источников газеты, возле государственного завода по производству удобрений недалеко от города Хомс находятся вооруженные российские наемники, которые охраняют ключевой для отрасли объект. Издание, ссылаясь на сирийские СМИ, отмечает, что «Стройтрансгаз Логистика» сотрудничает с государственной компанией General Fertilizer Company (GFC) в Хомсе, где как раз расположен этот завод.

В настоящее время Сирия является одним из мировых лидеров по запасам фосфатов, которые необходимы для производства удобрений. До начала гражданской войны, по данным на 2010 год, Сирия экспортировала 3,1 млн тонн фосфатов, однако к 2016 году экспорт прекратился из-за боевых действий. В последние три года отрасль начала свое восстановление. В этом году, по данным исследовательской компании CRU, экспорт фосфатов из Сирии может достигнуть 460 тыс. тонн, что на 132 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. «А компания, контролируемая российским олигархом Геннадием Тимченко, соратником [президента России Владимира] Путина, похоже, укрепляет свои доминирующие позиции (на этом рынке)», — пишет газета.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: Геннадий Тимченко, фосфаты, Сирия
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