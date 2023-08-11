ОАК создаст совместное предприятие с Glory Air для производства дронов

Объединенная авиастроительная корпорация создаст совместное предприятие с компанией «Глори Эйр» (Glory Air) по разработке и производству дронов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Среди целей совместного предприятия — производство беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Диапазон полезной нагрузки перспективных беспилотников — в диапазоне от 20 до 200 кг.

В конце 2022 года президент Владимир Путин поручил подготовить стратегию развития беспилотной авиации, в июне она была утверждена правительством. По оценке Минпромторга, к 2030 году парк беспилотников в России будет пополняться 100 тыс. единиц ежегодно.

В ноябре 2022 года ОАК запатентовала систему для самолетов, которая позволит захватывать и убирать в бортовой отсек беспилотники на лету.