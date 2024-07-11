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Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков среди бизнесменов

По размеру уплаченного в 2023 году НДФЛ лидирует глава правления НОВАТЭКа Михельсон (почти 11 млрд). Основатель ЛУКОЙЛа Алекперов — на пятом месте (2,87 млрд), арестованный по подозрению в мошенничестве Тайчер — на 11-м (1,5 млрд)
Леонид Михельсон
Леонид Михельсон (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Forbes составил рейтинг бизнесменов, у которых сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2023 году составила более 1 млрд руб. Издание подчеркивает, что для подсчетов использовало только общедоступные данные о личных доходах предпринимателей, поэтому в рейтинге оценки приблизительные.

Лидером по уплаченному в 2023 году НДФЛ стал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Общую сумму дивидендов от акций НОВАТЭКа, компаний «Левит» (является акционером холдинга) и «Траст» (акционер «Сибур Холдинга») Forbes оценивает в 73,19 млрд руб., а уплаченный налог — в 10,979 млрд. Михельсон с семьей занимает вторые места в списке богатейших российских миллиардеров (состояние — $27,4 млрд) и рейтинге бизнесменов по полученным дивидендам (105 млрд руб.).

Второе место среди бизнесменов по размеру уплаченного НДФЛ занял владелец компании «Стройпроектсервис» Илья Димов: по подсчетам издания, его личный доход составил более 25,17 млрд руб., а сумма налога — 3,776 млрд. Он занимает 12-е место в рейтинге Forbes по сумме полученных в 2023 году дивидендов.

«Стройпроектсервис» — единый логистический оператор комплексного сервиса и сопутствующих услуг по инвестиционным проектам «дочки» «Газпрома» — ООО «Газпром инвест».

Замыкает тройку лидеров по уплаченному в 2023 году НДФЛ учредитель и бенефициар одного из крупнейших экспортеров зерна — компании «Родные поля» (до 2024 года — «Торговый дом «Риф») — Петр Ходыкин: он получил почти 20,4 млрд руб. и уплатил НДФЛ на сумму 3,06 млрд, подсчитал Forbes. В рейтинге издания по сумме полученных дивидендов Ходыкин занимает 19-е место.

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Фото:РИА Новости

На четвертой строчке рейтинга расположилась супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна, которой принадлежит 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Ее личный доход Forbes оценивает в 19,448 млрд руб., а уплаченный НДФЛ — в 2,9 млрд. Семья Литвиненко занимает 45-е место в списке богатейших российских миллиардеров с состоянием в $3 млрд.

Основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, признанный в этом году богатейшим российским миллиардером с состоянием в $28,6 млрд, занял пятую строчку с доходом в 19,13 млрд руб., уплатив НДФЛ в размере 2,87 млрд. Партнер Алекперова, совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун — на 14-м месте (НДФЛ — 1,3 млрд).

В топ-10 по уплаченному НДФЛ также вошли:

  • новичок рейтинга богатейших миллиардеров этого года, председатель совета директоров одного из крупнейших российских транспортных холдингов — группы «Дело» — Сергей Шишкарев (2,75 млрд);
  • собственник трейдингового холдинга «АВД-Групп» Андрей Дудко (2,24 млрд);
  • владелец одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга — группы ЦДС — Михаил Медведев (2,085 млрд);
  • еще один новичок списка богатейших миллиардеров, владелец авиакомпании S7 Владислав Филёв (1,6 млрд);
  • владелец логистического оператора «Логистик-центр» Дмитрий Родов (1,554 млрд).

11-е место занял экс-совладелец одной из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» Алексей Тайчер (1,5 млрд руб.). В июне его арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Также в список попали: владелец ОМК Анатолий Седых (13-е место; 1,37 млрд руб.), руководители крупнейшего производителя сахара «Доминант» — супруги Павел и Светлана Демидовы (17-е и 18-е места, по 1,198 млрд руб.), глава совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (20-е место, 1,116 млрд руб.). Замыкает рейтинг на 22-м месте владелец 45% акций букмерской компании Winline Андрей Мысливцев (1,02 млрд руб.).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
НДФЛ миллиардер налоги Forbes Леонид Михельсон Вагит Алекперов Владимир Литвиненко Леонид Федун Владимир Зотов Анатолий Седых Сергей Шишкарев Владислав Филев ...
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