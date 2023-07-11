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Польша лишила российского бизнесмена Кантора акций в Grupa Azoty

Польша лишила бизнесмена Вячеслава Кантора акций в компании по выпуску удобрений Azoty
Кантор является основателем одной из крупнейших российских компаний по производству удобрений «Азот», которой принадлежит 20% польской Grupa Azoty. Варшава решила ввести принудительное управление акциями Кантора в Azoty
Фото: Данил Айкин / ТАСС
Фото: Данил Айкин / ТАСС

Власти Польши ввели принудительное управление в отношении 19,82% акций Grupa Azoty, которые принадлежат российскому предпринимателю Вячеславу Кантору. Об этом сообщил министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

По его словам, механизм принудительного управления необходим для последующего лишения россиянина ценных бумаг и принадлежащего ему производителя минеральных удобрений «с помощью правового механизма». При этом польское право не позволяет лишить Кантора акций в одностороннем порядке — их вначале продадут, а выплату — заморозят.

«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала», — подчеркнул министр, отметив, что Польша — первая страна в Европе, которая ввела институт временной принудительной администрации.

Польская Grupa Azoty производит азотные удобрения, чистящее средство меламин и прочие химические вещества. Около 20% компании принадлежат российской «Акрон», совладельцем которой является Кантор.

РБК направил запрос в «Акрон».

В марте 2022 года Вячеслав Кантор попал под санкции ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины, при этом на Grupa Azoty санкции наложены не были. Летом 2022 года Кантор передал 45,1% акций «Акрона» троим топ-менеджерам, формально перестав быть обладателем контрольного пакета. В 2021 году он владел более 94% акций компании.

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Состояние 69-летнего бизнесмена Forbes оценивает в $11,3 млрд. В 2022 году он возглавил рейтинг 10 самых разбогатевших российских миллиардеров — его состояние за год увеличилось более чем вдвое. Кантор имеет российское, британское и израильское гражданство, ранее занимал должность главы Европейского еврейского конгресса.

В начале февраля этого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что с начала спецоперации Варшава заморозила российские активы и имущество на сумму около $33 млн. Он пообещал направить замороженные в стране российские активы на снижение стоимости газа и электроэнергии для поляков.

Польша лишила российского бизнесмена Кантора акций в Grupa Azoty
Польша лишила российского бизнесмена Кантора акций в Grupa Azoty

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удобрения Польша санкции Акции Вячеслав Кантор
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