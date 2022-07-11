АФК «Система» объявила об уходе Чирахова с поста президента

Владимира Чирахова заменит Тагир Ситдеков. Чирахов, перешедший в «Систему» из «Детского мира» в апреле 2020 года, займется собственными проектами и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний

Владимир Чирахов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

АФК «Система» объявила о смене президента компании; место Владимира Чирахова займет Тагир Ситдеков, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Ситдеков ранее занимал должность управляющего партнера и курировал проекты в различных отраслях, в том числе в здравоохранении и фармацевтике.

В «Системе» уточнили, что Чирахов займется собственными проектами и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний.

«Мы благодарим Владимира Чирахова за огромный вклад в развитие АФК «Система». Под руководством Владимира Чирахова корпорация добилась сильных результатов, в том числе были приобретены новые перспективные бизнесы и успешно монетизированы доли в ряде наших активов», — отметили в корпорации.

Чирахов стал президентом «Системы» в апреле 2020 года. В компанию он перешел из «Детского мира», где возглавлял совет директоров. Чирахов сменил Андрея Дубовскова, ставшего заместителем председателя совета директоров АФК «Система».

Назначение Чирахова, с 2012 года работавшего в «Детском мире», президентом «Системы» прервало уже более чем десятилетнюю традицию, когда корпорацию возглавляли руководители ее крупнейшей «дочки» МТС — Леонид Меламед (с 2008 по 2011 год), Михаил Шамолин (2011–2018 годы) и Дубовсков (2018–2020 годы), отмечал РБК.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Метеозависимость: миф или реальность Метеозависимость: миф или реальность Инструкции Pro «Налажу аналитику — все станет ясно»: 7 заблуждений об управлении данными «Налажу аналитику — все станет ясно»: 7 заблуждений об управлении данными Статьи Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции

АФК «Система» владеет 49,94% МТС, 31,8% интернет-компании Ozon и другими активами.

В апреле совет директоров АФК «Система» покинули Владимир Евтушенков, попавший под санкции Великобритании, Анатолий Чубайс, уволившийся с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и, как сообщалось, уехавший из России из-за позиции по Украине, а также Анна Белова и Давид Якобашвили. Однако 11 июля Белова вновь была избрана в совет директоров, который и возглавила.