АФК «Система» объявила об уходе Чирахова с поста президента
АФК «Система» объявила о смене президента компании; место Владимира Чирахова займет Тагир Ситдеков, говорится в поступившем в РБК сообщении.
Ситдеков ранее занимал должность управляющего партнера и курировал проекты в различных отраслях, в том числе в здравоохранении и фармацевтике.
В «Системе» уточнили, что Чирахов займется собственными проектами и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний.
«Мы благодарим Владимира Чирахова за огромный вклад в развитие АФК «Система». Под руководством Владимира Чирахова корпорация добилась сильных результатов, в том числе были приобретены новые перспективные бизнесы и успешно монетизированы доли в ряде наших активов», — отметили в корпорации.
Чирахов стал президентом «Системы» в апреле 2020 года. В компанию он перешел из «Детского мира», где возглавлял совет директоров. Чирахов сменил Андрея Дубовскова, ставшего заместителем председателя совета директоров АФК «Система».
Назначение Чирахова, с 2012 года работавшего в «Детском мире», президентом «Системы» прервало уже более чем десятилетнюю традицию, когда корпорацию возглавляли руководители ее крупнейшей «дочки» МТС — Леонид Меламед (с 2008 по 2011 год), Михаил Шамолин (2011–2018 годы) и Дубовсков (2018–2020 годы), отмечал РБК.
АФК «Система» владеет 49,94% МТС, 31,8% интернет-компании Ozon и другими активами.
В апреле совет директоров АФК «Система» покинули Владимир Евтушенков, попавший под санкции Великобритании, Анатолий Чубайс, уволившийся с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и, как сообщалось, уехавший из России из-за позиции по Украине, а также Анна Белова и Давид Якобашвили. Однако 11 июля Белова вновь была избрана в совет директоров, который и возглавила.