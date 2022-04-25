Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система»

Новый состав совета директоров АФК «Система» изберут на общем собрании акционеров корпорации в июне

Давид Якобашвили (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исполняющая обязанности председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова и член совета директоров Давид Якобашвили покинули свои посты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе АФК «Система».

«Анна Белова и Давид Якобашвили покидают совет директоров АФК «Система» по собственному желанию», — рассказали в компании, добавив, что новый состав совета директоров изберут на годовом общем собрании акционеров в июне.

Совет директоров АФК «Система» 15 апреля избрал Белову и.о. председателя вместо покинувшего свой пост Владимира Евтушенкова. Ранее она занимала пост зампредседателя совета.

Евтушенков 13 апреля попал под британские санкции и в тот же день передал 10% акций АФК «Система» своему сыну Феликсу, снизив собственную долю до 49,2%. Таким образом, он перестал быть контролирующим акционером компании.

АФК «Система» 21 апреля также покинул бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он также вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод» (совместное предприятие АФК «Система» и «Сбера»).

Чубайс стал членом совета директоров АФК «Система» в июне 2020 года, он выступал в качестве независимого директора и входил в комитет по устойчивому развитию и связям с инвесторами. В конце марта Чубайс уволился с должности и, по данным Bloomberg, уехал из России.

Читайте на РБК Pro Pro Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления Инструкции Pro Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха Статьи Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи Pro Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис Статьи Pro «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями Прогнозы Pro x The Economist ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии Статьи Pro НДФЛ по-новому: на что компаниям обратить внимание после марта 2022 года НДФЛ по-новому: на что компаниям обратить внимание после марта 2022 года Статьи Pro Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов Статьи

АФК «Система» — инвесткомпания с диверсифицированным портфелем активов в разных отраслях, в том числе медицинских услугах («Медси»), сельском хозяйстве (агрохолдинг «Степь»), банковских услугах (МТС-банк), телекоммуникациях (МТС), электронной коммерции (Ozon).

АФК «Система» основал Евтушенков в 1993 году, к 2021 году выручка компании составила 802,4 млрд руб.