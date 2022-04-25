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Бизнес ,  
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Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система»

Новый состав совета директоров АФК «Система» изберут на общем собрании акционеров корпорации в июне
Давид Якобашвили
Давид Якобашвили (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исполняющая обязанности председателя совета директоров АФК «Система» Анна Белова и член совета директоров Давид Якобашвили покинули свои посты. Об этом сообщили РБК в пресс-службе АФК «Система».

«Анна Белова и Давид Якобашвили покидают совет директоров АФК «Система» по собственному желанию», — рассказали в компании, добавив, что новый состав совета директоров изберут на годовом общем собрании акционеров в июне.

Совет директоров АФК «Система» 15 апреля избрал Белову и.о. председателя вместо покинувшего свой пост Владимира Евтушенкова. Ранее она занимала пост зампредседателя совета.

Евтушенков 13 апреля попал под британские санкции и в тот же день передал 10% акций АФК «Система» своему сыну Феликсу, снизив собственную долю до 49,2%. Таким образом, он перестал быть контролирующим акционером компании.

Чубайс покинул совет директоров АФК «Система»
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Анатолий Чубайс

АФК «Система» 21 апреля также покинул бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он также вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод» (совместное предприятие АФК «Система» и «Сбера»).

Чубайс стал членом совета директоров АФК «Система» в июне 2020 года, он выступал в качестве независимого директора и входил в комитет по устойчивому развитию и связям с инвесторами. В конце марта Чубайс уволился с должности и, по данным Bloomberg, уехал из России.

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АФК «Система» — инвесткомпания с диверсифицированным портфелем активов в разных отраслях, в том числе медицинских услугах («Медси»), сельском хозяйстве (агрохолдинг «Степь»), банковских услугах (МТС-банк), телекоммуникациях (МТС), электронной коммерции (Ozon).

АФК «Система» основал Евтушенков в 1993 году, к 2021 году выручка компании составила 802,4 млрд руб.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
АФК Система Совет директоров
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Евтушенков перестал контролировать АФК «Система»
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