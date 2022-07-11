Переработчики лома предупредили о падении спроса на 30%

Причина — снижение закупок со стороны металлургов: компании сокращают производство из-за проблем с экспортом и продажами на внутреннем рынке

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В этом году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов, который используется в производстве стали, на 30%, до 18,63 млн т. Такая оценка содержится в письме Виктора Ковшевного, директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» (по собственным данным, объединяет более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров), которое он отправил 5 июля министру экономического развития Максиму Решетникову. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил Ковшевный.

По подсчетам ассоциации, за истекшие январь—май спрос на лом в России сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 8,84 млн т. Однако уже в июне падение ускорилось: потребление рухнуло на 49%, до 1,48 млн т.

По итогам года спрос на лом может снизиться больше чем на 30%, если ситуация в металлургической отрасли будет ухудшаться, следует из письма Ковшевного.

РБК направил запрос в пресс-службы Минэкономразвития и Минпромторга.

Где используется лом По данным «Руслом.ком», в России более 40 крупных потребителей лома черных металлов, 27 из которых сталелитейные заводы, а остальные — литейные цеха машиностроителей. Чтобы произвести 1 т стали, нужно от 100 до 1000 кг лома в зависимости от технологии, говорит глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При электросталеплавильном типе производства стали лом служит основным сырьем, также могут добавляться ферросплавы. Его можно частично или полностью заменить горячебрикетированным железом (ГБЖ) или чугуном.

Почему упал спрос на лом

В июне потребление лома упало из-за сокращения закупок металлургических заводов, которые, в свою очередь, снизили производство стали, сказал РБК Ковшевный. «Заводы-потребители, поддерживая свои дочерние структуры, сократили закупку [лома] у независимых игроков и предлагают им цены ниже рынка и стоимости заготовки», — говорится в его письме.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов говорил в июне, что компания сократила выпуск продукции на 25–30%. В мае о снижении производства на 40% сообщал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Согласно данным рейтингового агентства «Русмет», средняя закупочная цена лома черных металлов в России к концу июня упала по сравнению с февралем на 49%, до 16,11 тыс. руб. за тонну. Это произошло в след за мировыми ценами. Но, по информации «Руслом.ком», независимым ломозаготовителям не удается продать заводам свырье дороже 9–12 тыс. руб. за тонну. РБК направил запросы крупнейшим производителям стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.

Почему металлурги снижают производство

В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т товаров в год. Однако для этого им пришлось делать большие скидки, а из-за сильного рубля зачастую бывает экспортировать себе в убыток.

В январе—мае выпуск стального проката в России снизился на 1,4%, до 27 млн т. Влияние западных санкций на российскую металлургию стало заметно только в июне, до этого заводы выполняли заключенные ранее контракты, говорится в письме главы «Руслом.ком». По данным «Русской стали» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), снижение производства стали в июне составило от 20 до 50%.

«Русская сталь» в мае предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны.

НЛМК прогнозирует, что производство стали в России в этом году сократится на 15%, до 59,6 млн т, из-за ограничения экспорта и снижения спроса на внутреннем рынке. Компания ожидает, что потребление стали в строительстве, на которое приходится 70% всего спроса в стране, снизится на 13%, до 27 млн т, а в машиностроении — на 25%, до 4,7 млн т. По прогнозу НЛМК, спрос на сталь упадет из-за снижения инвестиций в основной капитал и проблем с поставками комплектующих для инвестиционных проектов.

Из-за чего снизился экспорт лома

За январь—май ломосбор в России сократился на 21%, до 9,12 млн т, в июне — на 55%, до 1,48 млн т. По прогнозу «Руслом.ком», по итогам года он упадет на 33%, до 20,18 млн т. На динамику влияет как спрос на домашнем рынке, так и ограничение экспорта.

По данным «Руслом.ком», за первые пять месяцев текущего года экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) упал на 80%, до 244 тыс. т. Причины — повышение минимальной экспортной пошлины (с €70 до €100 за 1 т с 1 января) и удорожание в разы фрахта и логистики, резкое падения спроса и цен на лом, проблемы с банковскими взаиморасчетами и рост затрат по расчетно-кассовому обслуживанию с зарубежными контрагентами из-за санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, перечисляет Ковшевный.

Пошлину на экспорт лома черных металлов повысили в начале года для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен, поясняли в Минпромторге. На период с 1 июня до 31 июля была введена экспортная квота в размере 540 тыс. т лома за два месяца. Минимальный порог пошлины внутри квоты — €100 на 1 т, все что свыше — €290 за 1 т. Экспорт внутри квоты осуществляется по лицензиям, которые выдает министерство. В июне экспорт лома упал на 96%, до 10 тыс. т. «Ряд трейдеров не успели получить лицензии на экспорт, а те, кто получил, из-за удорожания фрахта, проблем с банковскими переводами и падения цен практически не смогли ничего продать», — говорит глава «Руслом.ком».

Теперь Минпромторг предлагает продлить квотирование до конца года. Объем квоты на август—декабрь может составить 1,35 млн т (за весь срок). Внутри квоты минимальная пошлина — €35 за 1 т, вне квоты — €290.

При текущих экспортных ценах для рентабельности экспорта пошлина не должна превышать €15, считают в «Руслом.ком». Даже если ограничения по экспорту минимизируют (квота будет отменена, а пошлина вернется на уровень декабря 2020 года — 5%, но не менее €5 за 1 т), экспорт лома вне ЕАЭС упадет на 74%, до 836,7 тыс. т (из-за последствий западных санкций), подсчитали там.