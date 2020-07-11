Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за любые свалки

Сейчас УК предполагает ответственность за складирование радиоактивных и других веществ. Депутаты Петербурга предлагают дополнить статью словами «отходы производства и потребления». Правительство идею пока не поддерживает

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, по которому уголовная ответственность за несанкционированные свалки распространяется на отходы производства и потребления. Законопроект содержится в электронной базе данных Госдумы.

Депутаты предлагают внести изменения в ст. 247 УК России «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Сейчас положения ч. 1 этой статьи касаются производства запрещенных видов опасных отходов, транспортировки, хранения, захоронения, использования радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов. В ЗакСе предлагают дополнить эту часть словами «утилизация, обезвреживание, размещение или иное

обращение с отходами производства и потребления».

Также депутаты предложили увеличить максимальную сумму штрафа за эти нарушения до 500 тыс. руб. (сейчас штраф составляет до 200 тыс. руб.). Остальные наказания (ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок) в ЗакСе предлагают оставить без изменений.

Помимо этого, законодатели предлагают ввести более жесткое наказание в том случае, если действия из ч. 1 привели к загрязнению или отравлению окружающей среды, а также причинили вред здоровью человека или вызвали массовую гибель животных (ч. 2). Предлагается наказывать за такие нарушения штрафом от 500 тыс. до 3 млн руб. (сейчас от 100 тыс. до 300 тыс. руб.), либо штрафом в размере зарплаты за период от двух до пяти лет (сейчас от года до двух лет). Положение о наказании принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет авторы инициативы оставили без изменений.