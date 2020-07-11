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Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за любые свалки

Сейчас УК предполагает ответственность за складирование радиоактивных и других веществ. Депутаты Петербурга предлагают дополнить статью словами «отходы производства и потребления». Правительство идею пока не поддерживает
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, по которому уголовная ответственность за несанкционированные свалки распространяется на отходы производства и потребления. Законопроект содержится в электронной базе данных Госдумы.

Депутаты предлагают внести изменения в ст. 247 УК России «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Сейчас положения ч. 1 этой статьи касаются производства запрещенных видов опасных отходов, транспортировки, хранения, захоронения, использования радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов. В ЗакСе предлагают дополнить эту часть словами «утилизация, обезвреживание, размещение или иное
обращение с отходами производства и потребления».

Также депутаты предложили увеличить максимальную сумму штрафа за эти нарушения до 500 тыс. руб. (сейчас штраф составляет до 200 тыс. руб.). Остальные наказания (ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок) в ЗакСе предлагают оставить без изменений.

Помимо этого, законодатели предлагают ввести более жесткое наказание в том случае, если действия из ч. 1 привели к загрязнению или отравлению окружающей среды, а также причинили вред здоровью человека или вызвали массовую гибель животных (ч. 2). Предлагается наказывать за такие нарушения штрафом от 500 тыс. до 3 млн руб. (сейчас от 100 тыс. до 300 тыс. руб.), либо штрафом в размере зарплаты за период от двух до пяти лет (сейчас от года до двух лет). Положение о наказании принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет авторы инициативы оставили без изменений.

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Фото: Михаил Солунин / ТАСС

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ноябре 2019 года на территории Петербурга было расположено около 200 несанкционированных свалок общей площадью более 200 га. Авторы документа также приводят статистику по уголовным делам, возбужденным в регионах северо-западной части России по ст. 247 УК. «Незначительное количество осужденных при существующей в Российской Федерации ситуации, характеризующейся многочисленными нарушениями законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, обусловлено, в первую очередь, несовершенством диспозиции части 1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Авторы также упоминают изменения в постановление Пленума Верховного суда, которые разъяснили, что под действие ч. 1 ст. 247 попадают только радиоактивные, бактериологические или химические отходы. Это не позволяет привлекать к уголовной ответственности организаторов свалок, на которых нет указанных отходов, поясняют авторы инициативы.

Необходимость ужесточения наказания в ЗакСе объяснили тем, что, как правило, максимальное наказание по решению суда не превышает 100 тыс. руб., что не является серьезным наказанием.

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Правительство не поддержало законопроект в представленной редакции. В частности, в отзыве говорится, что в случае принятия предложения будут «неясными критерии отграничения» уголовной статьи в новой редакции от административной. В Верховном суде признали актуальность поднятого вопроса, однако посчитали предложение авторов законопроекта преждевременным.

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) РБК сообщили, что вопрос несанкционированных свалок находится в компетенции Росприроднадзора. В этом ведомстве РБК сказали, что пока не видели текста законопроекта. РБК также обратился за комментарием в Минприроды.

Во второй половине мая РЭО указывал более 1,5 тыс. незаконных свалок. Основная часть располагается на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и на юге Сибири. Представитель РЭО сообщал РБК, что на этих территориях не хватает легально созданных полигонов для размещения мусора из-за удаленности населенных пунктов и низкого уровня жизни.

Авторы: Мария Лисицына, Людмила Подобедова
Теги: свалки, Законодательное собрание
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