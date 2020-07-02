Илон Маск решил продать четыре дома после слов о «тянущем вниз имуществе»

Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе, сообщил Business Insider. В начале мая бизнесмен заявил, что не будет иметь собственного дома, поскольку «имущество тянет [его] вниз»

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн, сообщил портал Business Insider.

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По информации ресурса, Маск согласился продать дома компании-застройщику Arya Chalon, LLC, которая принадлежит бизнесмену и дизайнеру Арди Тавангариану.

«Arya Chalon, LLC объединит портфель недвижимости в новый единый проект, чтобы сделать его действительно уникальным», — говорится в сообщении застройщика.

До этого Маск уже продал один из своих домов в Лос-Анджелесе за $29 млн, сообщала в июне The Wall Street Journal.