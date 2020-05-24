Состояние 25 богатейших людей мира увеличилось на $255 млрд за два месяца

Больше всех в период пандемии заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние увеличилось на $31,4 млрд, он переместился с седьмого на четвертое место в списке богатейших людей мира

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира по версии Forbes, заработали суммарно $255 млрд за два месяца пандемии коронавируса, сообщает издание.

Forbes оценивал изменения размера состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.

Больше всех за этот период заработал основатель Facebook Марк Цукерберг — его состояние увеличилось на $31,4 млрд, до $86,5 млрд. Forbes отмечает, что за последне два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

Немногим меньше заработал основатель и глава Amazon Джефф Безос — $29,9 млрд, увеличив состояние, таким образом, до $146,9 млрд. При этом Безос остается самым богатым человеком в мире по версии Forbes. В условиях пандемии, которая существенно ограничила работу физических ретейлеров, популярность торговых онлайн-площадок выросла. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.