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Бизнес ,  
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Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

Состояние миллиардера Мукеша Амбани выросло на $3,9 млрд за день и достигло $64,6 млрд. Это произошло после продажи акций сервиса Jio, который принадлежит компании Амбани Reliance Industries
Мукеш Амбани
Мукеш Амбани (Фото: Amit Dave / Reuters)

Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.

Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $64,6 млрд.

Миллиардер вошел в топ-10 после того, как его состояние увеличилось на $3,9 млрд за один день, пишет Forbes. Накануне, 19 июня, Reliance Industries объявила о том, что продала 24,7% акций своего сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму $15,2 млрд. В числе покупателей был и Facebook. После этого акции Reliance Industries выросли более чем на 6% за день и почти в два раза с марта.

Амбани также являлся богатейшим человеком Индии по версии Forbes в 2019 году.

Состояние 25 богатейших людей мира увеличилось на $255 млрд за два месяца
Бизнес
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Владелец Reliance Industires — единственный миллиардер из Азии в текущем списке богатейших людей мира Forbes. Первое место держит создатель Amazon Джефф Безос, его состояние насчитывает $160 млрд. За ним идут один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($108,6 млрд) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($102,8 млрд).

Также в списке создатель Facebook Марк Цукерберг, председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший директор Microsoft Стив Балмер, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, основатель Inditex Амансио Ортега и сооснователь Google Ларри Пейдж.

Автор: Мария Лисицына
Теги: миллиардеры
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