Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира
Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $64,6 млрд.
Миллиардер вошел в топ-10 после того, как его состояние увеличилось на $3,9 млрд за один день, пишет Forbes. Накануне, 19 июня, Reliance Industries объявила о том, что продала 24,7% акций своего сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму $15,2 млрд. В числе покупателей был и Facebook. После этого акции Reliance Industries выросли более чем на 6% за день и почти в два раза с марта.
Амбани также являлся богатейшим человеком Индии по версии Forbes в 2019 году.