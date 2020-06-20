Богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира

Состояние миллиардера Мукеша Амбани выросло на $3,9 млрд за день и достигло $64,6 млрд. Это произошло после продажи акций сервиса Jio, который принадлежит компании Амбани Reliance Industries

Мукеш Амбани (Фото: Amit Dave / Reuters)

Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.

Согласно данным издания о состоянии бизнесменов, которые обновляются в реальном времени, Амбани занимает девятую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $64,6 млрд.

Миллиардер вошел в топ-10 после того, как его состояние увеличилось на $3,9 млрд за один день, пишет Forbes. Накануне, 19 июня, Reliance Industries объявила о том, что продала 24,7% акций своего сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму $15,2 млрд. В числе покупателей был и Facebook. После этого акции Reliance Industries выросли более чем на 6% за день и почти в два раза с марта.

Амбани также являлся богатейшим человеком Индии по версии Forbes в 2019 году.