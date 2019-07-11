НЛМК сократил персонал в США из-за импортных тарифов Трампа

НЛМК Владимира Лисина сократил более 80 рабочих на своем заводе в США. Глава американского дивизиона компании объяснил это ростом затрат на сырье из-за введенных президентом США пошлин на импорт стали

Завод NLMK Pennsylvania (Фото: media.nlmk.com)

Крупнейший производитель стали в России — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина — сократил более 80 рабочих на своем заводе в Пенсильвании, поскольку импортные тарифы на сталь увеличили производственные затраты компании в США. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на президента «дочки» НЛМК NLMK USA Боба Миллера. Всего на этом заводе и его сервисном подразделении работали около 750 человек.

Президент США Дональд Трамп 9 марта 2018 года подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и десятипроцентных — на ввоз алюминия из всех стран для защиты американских производителей. NLMK USA просила Минторг США исключить из-под действия пошлин слябы (стальные полуфабрикаты), которые закупают в качестве сырья для производства проката заводы NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania. НЛМК поддержали члены конгресса из Пенсильвании, направив обращение в Минторг США. В нем говорилось, что «за почти полный год, который прошел [с момента подачи первой петиции], NLMK выплатил $160,7 млн в виде пошлин, и эта цифра продолжает расти с каждым месяцем». Однако министерство отклонило просьбу НЛМК.

Ежегодно компания Лисина привозила из России в США около 1,6 млн т слябов на оба американских завода, которые производят 2 млн т стального проката в год. При этом NLMK Indiana частично самообеспечен слябами, а NLMK Pennsylvania вынужден покупать их на рынке.

У NLMK Pennsylvania из-за пошлин выросли затраты на сырье, и предприятию пришлось стать более избирательным при формировании книги заказов, рассказал Миллер отраслевому агентству AMM. По его словам, слябы внутри США продают ограниченное количество поставщиков, поэтому компания частично закупает их в Бразилии. Кроме того, NLMK USA ищет поставщиков среди канадских и мексиканских производителей, продукцию которых США исключили из-под действия пошлин. Год назад компания Лисина уже предупреждала власти США, что если те не отменят пошлины на поставляемые на американские заводы слябы, то их мощности окажутся недозагруженными, а компания будет вынуждена сократить до 25% сотрудников в Пенсильвании и до 80% в Индиане.

Миллер считает, что введенные Трампом пошлины негативно влияют на внутренний рынок стали в стране. «После кратковременного роста цен на сталь в 2018 года они упали ниже, чем были до введения пошлин», — отметил он (цитата по AMM). По данным AMM, 8 июля американская тонна горячекатаного проката стоила на 41% дешевле ($543,8), чем год назад, когда начали действовать пошлины.