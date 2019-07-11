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НЛМК сократил персонал в США из-за импортных тарифов Трампа
НЛМК Владимира Лисина сократил более 80 рабочих на своем заводе в США. Глава американского дивизиона компании объяснил это ростом затрат на сырье из-за введенных президентом США пошлин на импорт стали
Завод NLMK Pennsylvania (Фото: media.nlmk.com)

Крупнейший производитель стали в России — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина — сократил более 80 рабочих на своем заводе в Пенсильвании, поскольку импортные тарифы на сталь увеличили производственные затраты компании в США. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на президента «дочки» НЛМК NLMK USA Боба Миллера. Всего на этом заводе и его сервисном подразделении работали около 750 человек.

Президент США Дональд Трамп 9 марта 2018 года подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и десятипроцентных — на ввоз алюминия из всех стран для защиты американских производителей. NLMK USA просила Минторг США исключить из-под действия пошлин слябы (стальные полуфабрикаты), которые закупают в качестве сырья для производства проката заводы NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania. НЛМК поддержали члены конгресса из Пенсильвании, направив обращение в Минторг США. В нем говорилось, что «за почти полный год, который прошел [с момента подачи первой петиции], NLMK выплатил $160,7 млн в виде пошлин, и эта цифра продолжает расти с каждым месяцем». Однако министерство отклонило просьбу НЛМК.

Ежегодно компания Лисина привозила из России в США около 1,6 млн т слябов на оба американских завода, которые производят 2 млн т стального проката в год. При этом NLMK Indiana частично самообеспечен слябами, а NLMK Pennsylvania вынужден покупать их на рынке.

У NLMK Pennsylvania из-за пошлин выросли затраты на сырье, и предприятию пришлось стать более избирательным при формировании книги заказов, рассказал Миллер отраслевому агентству AMM. По его словам, слябы внутри США продают ограниченное количество поставщиков, поэтому компания частично закупает их в Бразилии. Кроме того, NLMK USA ищет поставщиков среди канадских и мексиканских производителей, продукцию которых США исключили из-под действия пошлин. Год назад компания Лисина уже предупреждала власти США, что если те не отменят пошлины на поставляемые на американские заводы слябы, то их мощности окажутся недозагруженными, а компания будет вынуждена сократить до 25% сотрудников в Пенсильвании и до 80% в Индиане.

Миллер считает, что введенные Трампом пошлины негативно влияют на внутренний рынок стали в стране. «После кратковременного роста цен на сталь в 2018 года они упали ниже, чем были до введения пошлин», — отметил он (цитата по AMM). По данным AMM, 8 июля американская тонна горячекатаного проката стоила на 41% дешевле ($543,8), чем год назад, когда начали действовать пошлины.

Из-за пошлин США НЛМК был также вынужден приостановить проект по увеличению прокатных мощностей в США.

Торговые войны всегда приводят к увольнениям, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Американцы закрутили гайки на поставки российских слябов, сокращение 80 человек для системы не такая уж большая жертва, поэтому снижать давление никто не будет. Похоже, работа на американском стальном рынке возможна только для американцев, сказки о свободном рынке и честной конкурентной борьбе остались в девяностых годах XX века», — утверждает он.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: НЛМК, антироссийские санкции
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