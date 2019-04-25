Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

Минторг США отказался освободить американские заводы НЛМК Владимира Лисина из-под действия пошлины в 25% на ввоз сырья. Компания заявила об ущербе из-за нехватки на местном рынке полуфабрикатов необходимого качества

Завод НЛМК в штате Индиана в США (Фото: Daniel Acker / Bloomberg)

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.

Президент США Дональд Трамп 9 марта 2018 года подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и 10-процентных — на ввоз алюминия из всех стран для защиты американских производителей. После этого «дочка» НЛМК — NLMK USA — направила заявление в Минторг США с просьбой исключить из-под действия пошлин слябы (стальные полуфабрикаты), которые закупают заводы NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania. Ежегодно НЛМК привозил из России на эти заводы около 1,6 млн т слябов.

НЛМК предупреждал, что из-за этих пошлин вынужден приостановить проект по увеличению прокатных мощностей в США. Компания также грозила уходом из США, если власти не удовлетворят ее просьбу.​

С поддержкой НЛМК выступили члены конгресса из Пенсильвании​ Патрик Туми и Майк Келли: они обратились в Минторг США с просьбой снизить таможенные пошлины для завода компании, расположенного в этом штате. «За почти полный год, который прошел [с момента подачи первой петиции], NLMK выплатил $160,7 млн ​​в виде пошлин, и эта цифра продолжает расти с каждым месяцем», — говорилось в их обращении.

«Теперь очевидно, что прокатным заводам, которые нуждаются в стали как в сырье, будет нанесен ущерб из-за отсутствия на внутреннем рынке слябов необходимого качества в достаточном количестве», — сообщил РБК представитель НЛМК. NLMK USA удалось обеспечить поставки недостающих объемов слябов из стран, продукция которых не подпадает под пошлину (Аргентина, Бразилия и Южная Корея. — РБК), указал он. По его словам, компания продолжит работать с американскими и иностранными поставщиками, чтобы гарантировать стабильную отгрузку продукции своим потребителям и сохранить рабочие места. На вопрос, не рассматривает ли НЛМК продажу американских активов, он ответил, что ему о таких планах не известно.