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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Минторг США отказался освободить американские заводы НЛМК Владимира Лисина из-под действия пошлины в 25% на ввоз сырья. Компания заявила об ущербе из-за нехватки на местном рынке полуфабрикатов необходимого качества
Завод НЛМК в штате Индиана в США (Фото: Daniel Acker / Bloomberg)

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.

Президент США Дональд Трамп 9 марта 2018 года подписал распоряжение о введении 25-процентных пошлин на импорт стали и 10-процентных — на ввоз алюминия из всех стран для защиты американских производителей. После этого «дочка» НЛМК — NLMK USA — направила заявление в Минторг США с просьбой исключить из-под действия пошлин слябы (стальные полуфабрикаты), которые закупают заводы NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania. Ежегодно НЛМК привозил из России на эти заводы около 1,6 млн т слябов.

НЛМК предупреждал, что из-за этих пошлин вынужден приостановить проект по увеличению прокатных мощностей в США. Компания также грозила уходом из США, если власти не удовлетворят ее просьбу.​

С поддержкой НЛМК выступили члены конгресса из Пенсильвании​ Патрик Туми и Майк Келли: они обратились в Минторг США с просьбой снизить таможенные пошлины для завода компании, расположенного в этом штате. «За почти полный год, который прошел [с момента подачи первой петиции], NLMK выплатил $160,7 млн ​​в виде пошлин, и эта цифра продолжает расти с каждым месяцем», — говорилось в их обращении.

«Теперь очевидно, что прокатным заводам, которые нуждаются в стали как в сырье, будет нанесен ущерб из-за отсутствия на внутреннем рынке слябов необходимого качества в достаточном количестве», — сообщил РБК представитель НЛМК. NLMK USA удалось обеспечить поставки недостающих объемов слябов из стран, продукция которых не подпадает под пошлину (Аргентина, Бразилия и Южная Корея. — РБК), указал он. По его словам, компания продолжит работать с американскими и иностранными поставщиками, чтобы гарантировать стабильную отгрузку продукции своим потребителям и сохранить рабочие места. На вопрос, не рассматривает ли НЛМК продажу американских активов, он ответил, что ему о таких планах не известно.

В феврале 2019 года аналогичный отказ на снятие пошлин на ввоз слябов на американский рынок получил Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова. В Северной Америке у компании производственные площадки как в США (Портленд, Пуэбло), так и в Канаде (Реджайна, Калгари и Ред-Дир). По итогам 2018 года североамериканская «дочка» компании Evraz — NA — произвела в общей сложности 2,1 млн т стальной продукции (прокат, рельсы, трубы большого диаметра и нефтегазовые трубы OCTG).

Однако в отличие от НЛМК Evraz продолжает поставлять слябы на американский рынок. Об этом в конце марта в интервью «Интерфаксу» говорил старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. «Мы продолжаем поставлять слябы в США в тех же объемах. Более того, мы заработали на американском рынке в прошлом году больше, чем в позапрошлом, еще до введения тарифов. К сожалению для американской экономики, эти тарифы легли на конечного потребителя», — говорил он.

Российское Министерство экономического развития оценивало ущерб от ограничений США в $537,6 млн в год, исходя из данных по экспорту стали ($1,512 млрд) и экспорту алюминия ($1,646 млрд) из России в США.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: НЛМК
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