ФАС разрешила компании «Гермес» увеличить долю в сети гипермаркетов OBI

ФАС одобрила увеличение доли компании «Гермес» в трех юрлицах сети гипермаркетов OBI с 24,99% до 65%. Антимонопольная служба заявила, что сделка не помешает конкуренции на рынке

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение компанией «Гермес» 65% в трех юрлицах сети строительных гипермаркетов «ОБИ».

«Служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр» — говорится в сообщении.

Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.

С конца апреля 2024 года «Гермес» владеет по 24,99% в указанных юрлицах. Компании «Аллонж», которую связывали с группой «Синдика», принадлежало все остальное. Единственный владелец «Гермес» — Владимир Захватошин. Предприятие было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, основное направление его деятельности — оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

В апреле 2025 года связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова структуры купили долю в сети Obi у группы «Синдика». Тогда президент «Синдики» Олег Эскиндаров рассказал, что 25% в OBI проданы новому стратегическому инвестору, не раскрыв имя покупателя и деталей сделки. Forbes оцениваетсостояние Мордашова и его семьи в $28,6 млрд.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. После начала специальной военной операции на Украине она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. На тот момент здесь у нее были 27 гипермаркетов, в которых работали около 4,9 тыс. человек — примерно одна десятая общей численности персонала OBI в мире.

Позднее OBI продала шесть юридических лиц российской сети местным инвесторам. После этого владельцы компании несколько раз менялись.В конце апреля 2022 года магазины возобновили работу. Сегодня в России работают 26 гипермаркетов с 3,5 тыс. сотрудников. На сайте компании указано, что бизнес принадлежит «собственникам из России», исполнительным директором OBI Россия является Максим Суравегин.