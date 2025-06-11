 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

ФАС разрешила компании «Гермес» увеличить долю в сети гипермаркетов OBI

ФАС одобрила увеличение доли компании «Гермес» в трех юрлицах сети гипермаркетов OBI с 24,99% до 65%. Антимонопольная служба заявила, что сделка не помешает конкуренции на рынке
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение компанией «Гермес» 65% в трех юрлицах сети строительных гипермаркетов «ОБИ».

«Служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр» — говорится в сообщении.

Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.

ФАС проверит HeadHunter после признания ее доминирующей компанией
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

С конца апреля 2024 года «Гермес» владеет по 24,99% в указанных юрлицах. Компании «Аллонж», которую связывали с группой «Синдика», принадлежало все остальное. Единственный владелец «Гермес» — Владимир Захватошин. Предприятие было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, основное направление его деятельности — оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

В апреле 2025 года связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова структуры купили долю в сети Obi у группы «Синдика». Тогда президент «Синдики» Олег Эскиндаров рассказал, что 25% в OBI проданы новому стратегическому инвестору, не раскрыв имя покупателя и деталей сделки. Forbes оцениваетсостояние Мордашова и его семьи в $28,6 млрд.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. После начала специальной военной операции на Украине она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. На тот момент здесь у нее были 27 гипермаркетов, в которых работали около 4,9 тыс. человек — примерно одна десятая общей численности персонала OBI в мире.

Позднее OBI продала шесть юридических лиц российской сети местным инвесторам. После этого владельцы компании несколько раз менялись.В конце апреля 2022 года магазины возобновили работу. Сегодня в России работают 26 гипермаркетов с 3,5 тыс. сотрудников. На сайте компании указано, что бизнес принадлежит «собственникам из России», исполнительным директором OBI Россия является Максим Суравегин.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Компании
Дарья Лебедева
Федеральная антимонопольная служба строительный материал покупка
ООО "Гермес"
Материалы по теме
Хуснуллин сообщил о критичном росте цен на стройматериалы
Бизнес
Ozon и Wildberries исполнили предписания ФАС по скидкам продавцов
Экономика
ФАС приостановила второе антимонопольное дело против «Просвещения»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу отношения к мигрантам Политика, 11:56
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Директора филиала Россельхозбанка задержали за операции на €2,4 млн Общество, 11:36
Курс биткоина повторил попытку роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:33
Чем Казахстан удивит предпринимателя: бюрократия, кадры и нетворкингПодписка на РБК, 11:27
Мошенники научились похищать деньги под видом школьных психологов Общество, 11:25
В Москве лжеэлектрики продавали услуги фирмы-двойника по завышенным ценам Общество, 11:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В приграничье Брянской области появятся свободные экономические зоны Политика, 11:13
Spiegel назвал два препятствия для санкций против России Политика, 11:12
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Дефицит людей на всех уровнях: что происходит на рынке труда в логистикеПодписка на РБК, 10:59
Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива Общество, 10:58
Следствие попросило отправить Шлосберга под домашний арест Политика, 10:54
В Шебекино от атаки FPV-дрона на предприятие пострадали шесть человек Политика, 10:52