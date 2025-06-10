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ФАС проверит HeadHunter после признания ее доминирующей компанией

ФАС проверит HeadHunter после признания ее доминирующей на рынке поиска работы
ФАС признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке поиска работы с долей 57% и начала проверку. Это необязательно означает нарушения, но служба получила жалобы на «дискриминационный подход» со стороны сервиса
HeadHunter HEAD ₽3 019 -4,61% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сервис по подбору вакансий HeadHunter доминирующей компанией на рынке поиска работы и проводит проверку в отношении площадки. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Антимонопольного форума, передает ТАСС.

Служба провела мониторинг рынка в целом и определила доли нескольких сервисов, в том числе «Авито», SuperJob, «Зарплата.ру». Долю HeadHunter на рынке ФАС оценила примерно в 57%.

«Это не значит, что есть нарушения. Доминирующее положение не означает наличие нарушений, но у нас было достаточное количество жалоб на компанию, на дискриминационный подход к различным участникам рынка», — пояснил Шаскольский.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

ФАС намерена внимательно изучить ситуацию, добавил глава службы.

HeadHunter — крупнейший в России сервис по поиску работы и сотрудников и один из крупнейших в мире, говорится на его сайте. На портале зарегистрировано 54 млн пользователей. Месячная активная аудитория, по его собственным данным, превышает 33 млн человек, а доля органического трафика (количество пользователей, посетивших сайт из результатов обычной поисковой выдачи) — 80%.

Выручка HeadHunter Group в первом квартале 2025 года выросла год к году на 11,7%, до 9,6 млрд руб., чистая прибыль составила 3,4 млрд руб. По итогам 2024-го выручка выросла на 34,5% год к году, а чистая прибыль — на 92,7%.

Акции HeadHunter Group по итогам вечерней сессии Московской биржи снизились на 5,4% после заявления ФАС. К закрытию торгов акция стоила 2994 руб.

РБК направил запрос в HH.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Александр Ситюков
антимонопольное расследование ФАС проверка HeadHunter поиск работы
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