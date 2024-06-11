Бойкот не помешал российской водке нарастить мировые продажи

Российские бренды водки продаются самыми быстрыми темпами на мировом рынке. «Белая березка», «Царская» и «Зеленая марка» нарастили продажи до рекорда. В основном это связано с продажами в России и освоением новых рынков

Линия розлива алкоголя по бутылкам на заводе «Алкогольной Сибирской Группы» (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

По итогам 2023 года самые быстрые темпы роста продаж на мировом водочном рынке показали российские бренды. Это следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International, с которым ознакомился РБК.

Лидером по росту продаж стала в прошлом году водка «Белая березка» от «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — прирост год к году составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов (стандартная международная единица измерения). На 43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов, нарастила продажи «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga. Продажи еще одного бренда от АСГ — «Хаски» увеличились на 23,1%, до 1,6 млн коробов. На 15,9% (до 2,4 млн коробов) и на 14,8% (до 3,1 млн) выросли продажи «Зеленой марки» и «Талки» группы Roust, на 10% (до 4,4 млн коробов) — «Архангельской» от Novabev Group (ранее — Beluga Group).

Для многих российских брендов показатели 2023 года стали рекордными. Так, продажи «Белой березки», «Царской», «Хаски», «Архангельской», а также «Деревеньки» от Саранского ЛВЗ превысили показатели 2019 года (более ранних данных рейтинга нет).

Ряд крупнейших зарубежных водочных марок в 2023 году, напротив, показали падение продаж. В частности, продажи водки Smirnoff компании Diageo упали на 7,1%, до 26 млн коробов, Absolut от Pernod Ricard — на 8,5%, до 11,9 млн коробов. Продажи водки Grey Goose от Bacardi остались на уровне 2022 года и составили 4,2 млн коробов.

Впрочем, продажи некоторых российских брендов в 2023 году тоже продолжали падать. Например, продажи водки «Русский стандарт» сократились на 16,7%, до 2,5 млн коробов, что стало минимальным показателем этой марки с 2019 года. Аналогичная ситуация с брендом «Царь» от Novabev Group — продажи этой водки упали на 18,8%, достигнув худшего результата за шесть лет.

Почему растут продажи российской водки

Данные Drinks International учитывают в том числе продажи водочных брендов на их локальных рынках, и в самом журнале связывают рост продаж российских марок в первую очередь с ростом их реализации в России. Об этом же РБК рассказали и в АСГ. Так, рост продаж «Белой березки» в основном обусловлен российским рынком, где сосредоточены 98% продаж бренда, уточнила директор ключевого портфеля компании Наталья Неворотова. Аналогичная ситуация, по ее словам, и с брендом «Хаски» — 99% продаж этой марки приходится на Россию. Успех бренда в 2023 году связан с расширением вкусовой линейки и притоком молодой аудитории, уточнила Неворотова.

В США, Англии, Канаде и Европе действует эмбарго на российскую водку, напоминает президент Союза производителей алкогольных напитков (СПАП, включает Roust, Novabev Group, «Алкогольную сибирскую группу», Ladoga и других) Игорь Косарев. Поэтому российские компании, которые ранее работали с этими рынками, переориентировали экспортные поставки, уточняет эксперт. В основном новые покупатели — страны Ближнего Востока, СНГ, а также Индия и Китай. Косарев отмечает, что процесс замещения старых рынков будет долгим, потому что производители, в частности Roust, более 20 лет вкладывались в маркетинг для продвижения своей продукции в Европе и США.

На экспортных рынках драйвером роста объемов продаж «Белой березки» стало расширение представленности в странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке, говорит Неворотова. Сохранить экспортные продажи «Хаски» на прежнем уровне также удалось за счет расширения дистрибуции: с 2023 года бренд представлен в Азербайджане, Индии, Ираке и Казахстане.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар связывает падение продаж мировых водочных брендов в том числе с прекращением официальных продаж в России. Глобальный рынок водки остается стабильным, отмечает он.

В 2023 году российские компании, по словам Грабара, сумели возобновить экспортные поставки. В частности, Ladoga восстановила в прошлом году отгрузки за рубеж и вышла на объемы 2021 года, открыв для себя новые рынки и нарастив продажи на уже освоенных направлениях. Сейчас продукция компании представлена более чем в 30 странах мира, в 2023 году вдвое выросли поставки в Китай, а также было расширено сотрудничество со странами СНГ и Израилем, начались поставки на рынки Монголии, Доминиканской Республики, Южной Кореи.