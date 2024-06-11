Бойкот не помешал российской водке нарастить мировые продажи
По итогам 2023 года самые быстрые темпы роста продаж на мировом водочном рынке показали российские бренды. Это следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International, с которым ознакомился РБК.
Лидером по росту продаж стала в прошлом году водка «Белая березка» от «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — прирост год к году составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов (стандартная международная единица измерения). На 43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов, нарастила продажи «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga. Продажи еще одного бренда от АСГ — «Хаски» увеличились на 23,1%, до 1,6 млн коробов. На 15,9% (до 2,4 млн коробов) и на 14,8% (до 3,1 млн) выросли продажи «Зеленой марки» и «Талки» группы Roust, на 10% (до 4,4 млн коробов) — «Архангельской» от Novabev Group (ранее — Beluga Group).
Для многих российских брендов показатели 2023 года стали рекордными. Так, продажи «Белой березки», «Царской», «Хаски», «Архангельской», а также «Деревеньки» от Саранского ЛВЗ превысили показатели 2019 года (более ранних данных рейтинга нет).
Ряд крупнейших зарубежных водочных марок в 2023 году, напротив, показали падение продаж. В частности, продажи водки Smirnoff компании Diageo упали на 7,1%, до 26 млн коробов, Absolut от Pernod Ricard — на 8,5%, до 11,9 млн коробов. Продажи водки Grey Goose от Bacardi остались на уровне 2022 года и составили 4,2 млн коробов.
Впрочем, продажи некоторых российских брендов в 2023 году тоже продолжали падать. Например, продажи водки «Русский стандарт» сократились на 16,7%, до 2,5 млн коробов, что стало минимальным показателем этой марки с 2019 года. Аналогичная ситуация с брендом «Царь» от Novabev Group — продажи этой водки упали на 18,8%, достигнув худшего результата за шесть лет.
Почему растут продажи российской водки
Данные Drinks International учитывают в том числе продажи водочных брендов на их локальных рынках, и в самом журнале связывают рост продаж российских марок в первую очередь с ростом их реализации в России. Об этом же РБК рассказали и в АСГ. Так, рост продаж «Белой березки» в основном обусловлен российским рынком, где сосредоточены 98% продаж бренда, уточнила директор ключевого портфеля компании Наталья Неворотова. Аналогичная ситуация, по ее словам, и с брендом «Хаски» — 99% продаж этой марки приходится на Россию. Успех бренда в 2023 году связан с расширением вкусовой линейки и притоком молодой аудитории, уточнила Неворотова.
В США, Англии, Канаде и Европе действует эмбарго на российскую водку, напоминает президент Союза производителей алкогольных напитков (СПАП, включает Roust, Novabev Group, «Алкогольную сибирскую группу», Ladoga и других) Игорь Косарев. Поэтому российские компании, которые ранее работали с этими рынками, переориентировали экспортные поставки, уточняет эксперт. В основном новые покупатели — страны Ближнего Востока, СНГ, а также Индия и Китай. Косарев отмечает, что процесс замещения старых рынков будет долгим, потому что производители, в частности Roust, более 20 лет вкладывались в маркетинг для продвижения своей продукции в Европе и США.
На экспортных рынках драйвером роста объемов продаж «Белой березки» стало расширение представленности в странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке, говорит Неворотова. Сохранить экспортные продажи «Хаски» на прежнем уровне также удалось за счет расширения дистрибуции: с 2023 года бренд представлен в Азербайджане, Индии, Ираке и Казахстане.
Президент группы Ladoga Вениамин Грабар связывает падение продаж мировых водочных брендов в том числе с прекращением официальных продаж в России. Глобальный рынок водки остается стабильным, отмечает он.
В 2023 году российские компании, по словам Грабара, сумели возобновить экспортные поставки. В частности, Ladoga восстановила в прошлом году отгрузки за рубеж и вышла на объемы 2021 года, открыв для себя новые рынки и нарастив продажи на уже освоенных направлениях. Сейчас продукция компании представлена более чем в 30 странах мира, в 2023 году вдвое выросли поставки в Китай, а также было расширено сотрудничество со странами СНГ и Израилем, начались поставки на рынки Монголии, Доминиканской Республики, Южной Кореи.
Как за рубежом объявили бойкот русской водке
После начала специальной военной операции России на Украине во многих странах российской водке объявили бойкот. К нему, в частности, присоединились торговые сети в Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Дании и Литве, причем касалось это не только водки, но и других товаров, произведенных в России. В Австралии две крупнейшие сети, специализирующиеся на продаже алкоголя, — Dan Murphy's и BWS — убрали с полок российскую водку. Новозеландская сеть The Trusts заполнила пустые полки, на которых раньше стоял российский алкоголь, украинскими флагами. В Финляндии Alko Oy прекратила продажу 20 сортов российской водки. Крупнейшие финские продуктовые сети S Group и Kesko Oyj и крупнейший датский ретейлер Salling Group также отказались от всех товаров, произведенных в России. В марте 2022 года США полностью запретили импорт российской водки, ЕС ограничил поставки всего алкоголя из России в июле того же года.