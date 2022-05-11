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GeoPost передаст бизнес компании DPD в России местному партнеру

Французский логистический оператор GeoPost владеет 100% фирмы DPD в России. Все бизнес-процессы российской компании независимы и локализованы полностью, сообщили в DPD
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / ТАСС
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / ТАСС

Один из крупнейших операторов на европейском рынке экспресс-доставки GeoPost передаст бизнес компании DPD российскому партнеру, сообщили РБК в пресс-службе DPD.

«GeoPost совместно с локальным менеджментом начала обсуждение вариантов передачи бизнеса локальному партнеру», — говорится в сообщении.

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Формат и сроки передачи бизнеса определят после проработки всех юридических процедур. Российская компания продолжит работу, выполняя все обязательства перед сотрудниками, клиентами и подрядчиками, заверили в DPD. Все информационные системы компании, центры обработки данных, системы управления доставкой и другие структуры на 100% независимы и локализованы для работы в России, отметили в пресс-службе.

В 2020 году GeoPost, который уже владел 50% российской компании, полностью выкупил DPD у YurtiçiKargo, лидера турецкого рынка перевозок.

GeoPost работает в 230 странах и оказывает услуги более чем 310 тыс. клиентов. На сайте говорится, что холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе на рынке наземной экспресс-доставки посылок.

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Роман Котерев
логистика транспортная система продажа активов
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