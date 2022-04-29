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Бизнес ,  
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Apple отчиталась о рекордной выручке в $97,3 млрд за квартал

Apple AAPL $159,57 +0,46% Купить

Американская компания Apple опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2022 финансового года, который закончился 26 марта. Выручка за этот период составила рекордные $97,3 млрд, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Во время телефонной конференции представитель Apple уточнил, что в американском регионе продажи выросли на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Европе — на 5%. В Китае эффект от связанных с COVID-ограничениями в марте еще не проявился, добавил он.

Apple также не стала прогнозировать результаты за квартал, который завершится в июне, из-за продолжающейся неопределенности по всему миру, однако представитель компании считает, что темпы роста выручки будут ниже 17%, прогнозируемых ранее.

По его оценке, негативное влияние могут оказать задержки поставок, связанные с нарушениями логистических цепочек из-за коронавируса, ожидается негативный эффект в $4-8 млрд. На рост выручки также может повлиять снижение спроса в Китае из-за COVID-ограничений, ожидаемый негативный эффект быть может в размере 300 базисных пунктов (BPS, соответствуют 3%). Приостановка продаж в России будет иметь эффект в еще 150 BPS (1,5%), добавили в Apple. Кроме того, негативное влияние на рост выручки в текущем квартале окажут валютные колебания, отметили в компании.

Выручка Apple за предыдущий квартал, закончившийся в декабре, составил $123,9 млрд. В компании заявили, что рост показателя в годовом выражении составил 11%, превзойдя среднюю оценку аналитиков в $118,66 млрд.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

1 марта Apple сообщила о приостановке продажи своей продукции в России, а также об ограничении работы сервисов компании, в том числе платежной системы Apple Pay.

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Тогда же платежные системы Visa и Mаstercard приостановили операции в России и их карты, выпущенные всеми российскими банками, перестали работать в кошельках Apple Pay. Позднее выяснилось, что пользователи устройств Apple не могут добавить в кошелек Apple Pay новые карты национальной платежной системы «Мир», уже загруженные карты тоже перестали работать.

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Теги
Apple выручка квартальная отчетность
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