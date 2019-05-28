Apple впервые за четыре года выпустила новую версию iPod Touch

Apple впервые за четыре года выпустила новую версию iPod Touch

Apple представила новую, усовершенствованную версию iPod Touch, которая появится в продаже с 28 мая, говорится на сайте компании. Business Insider и CNN отмечают, что это первое обновление устройства с 2015 года.

Корпус гаджета остался прежним, уточняет CNN. В новой модели стоит процессор A10 Fusion — такой же, как и на iPhone 7. Благодаря A10 iPod Touch впервые поддерживает режим дополненной реальности (AR), пишет Apple. Гаджет будет доступен с памятью 32 Гб ($199), 128 Гб ($299) и с новым вариантом объема 256 Гб ($399).

Business Insider отмечает, что это самое дешевое устройство в линейке нынешних продуктов Apple. Появление новой версии iPod Touch выглядит логичным шагом Apple — компания в том числе готовится к запуску сервиса подписки на игры, заключает издание.