Bloomberg рассказал о «втором дыхании» для угля

Bloomberg: рост спроса на уголь в мире будет расти благодаря Китаю и Индии

Несмотря на стремление мира перейти к «зеленой» экономике, уголь остается популярным энергоресурсом, добыча остается на высоком уровне, а цены близки к рекордным, в частности, за счет роста спроса в Азии, пишет Bloomberg

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Несмотря на глобальное стремление «оставить уголь в истории» и перейти к «зеленой» экономике, это ископаемое топливо все еще остается популярным — в некоторых странах растет добыча и производство угля, а цены на него близки к рекордным, достигнутым в 2022 году, пишет Bloomberg.

Агентство объясняет это сочетанием энергетической нестабильности Китая, заставляющей Пекин возвращаться к надежным источникам энергии, растущего спроса в Индии, последствий конфликта на Украине и сбоев в международных программах по «отучению развивающихся экономик от ископаемого топлива».

По данным Bloomberg, объем производства угля в прошлом году достиг рекордного уровня, и производители готовятся к будущему, в котором им потребуется «еще несколько десятилетий», чтобы сбалансировать использование возобновляемых источников энергии.

Значительная часть такого «второго дыхания» приходится на Азию, отмечает агентство: если в 2000 году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), на страны с развитой экономикой приходилась почти половина потребления угля, то к 2026 году только на Индию и Китай будет приходиться более 70%. Согласно Global Energy Monitor, эти две страны и Индонезия начали эксплуатировать новые угольные электростанции мощностью 59 гигаватт в прошлом году и либо запустили, либо возобновили предложения еще на 131 гигаватт — около 93% от общемирового объема.

«Посмотрите на Азию, на спрос и строительство угольных электростанций, особенно в Индии — уголь в ближайшее время никуда не денется», — заявил главный исполнительный директор австралийской горнорудной компании New Hope Corp Роб Бишоп.

Он добавил, что «миру нужно больше операторов для добычи угля и поддержки перехода на многие десятилетия вперед».

В Центре исследований энергетики и чистого воздуха считают, что рекордное количество новых солнечных панелей и ветряных турбин, наряду с восстановлением гидроэнергетики и неуклонно растущей атомной генерацией, означает, что низкоуглеродная энергетика, вероятно, превысит рост потребления электроэнергии.

Однако, как сказал заместитель генсека Национальной угольной ассоциации Китая Чжан Ху, переход к экологически чистой энергии также станет «спасательным кругом» для угля, поскольку возобновляемая энергетика зависит от погодных условий. Поэтому, даже когда появятся другие варианты базовой загрузки, дешевый и надежный уголь все равно будет играть свою роль, считает он. «Следующие 10-15 лет останутся важнейшим стратегическим периодом», — сказал Чжан.

Рост добычи угля в этом году МЭА прогнозирует только в Индии, при этом добыча впервые превысит 1 млрд тонн.

Индия — единственная страна, где МЭА прогнозирует рост добычи угля в этом году, при этом добыча впервые превысит 1 млрд тонн. Это связано с растущим спросом на энергоносители и необходимостью снизить зависимость страны от дорогого импорта энергоресурсов. Другие источники энергии, например, ядерная или гидроэнергетика, оказались неэффективными, поэтому ожидается, что уголь останется доминирующим источником энергии по крайней мере до конца этого десятилетия, пишет агентство.

В Индонезии, крупнейшем в мире экспортером угля, прогнозируют стабильность производства в течение следующих двух лет. Отчасти это необходимо для удовлетворения растущего внутреннего спроса со стороны быстро развивающегося энергоемкого сектора переработки никеля, даже если снижение цен в конечном итоге охладит энтузиазм, отмечает Bloomberg.