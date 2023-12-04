Путину на ВДНХ показали макет бункера для наблюдения за атомными испытаниями

Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» осмотрел выставочный павильон «Атом», который посвящен истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, сообщает пресс-служба Кремля.

Путину показали макет бункера, из которого в советские годы наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы, передает «РИА Новости».

Главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин, который сопровождал президента, нажал на кнопку, после чего на экране был проигран взрыв. Путин пронаблюдал за ним через специальное окно в инсталляции.

4 декабря Путин впервые прибыл на площадку выставки «Россия», которая проходит с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ.

Путин еще в марте поручил провести на ВДНХ выставку «в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру».