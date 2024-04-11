Власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин

Власти проанализируют компоненты для высокооктановых бензинов, изучат мелкий опт, чтобы выявить необоснованную маржу, и минимизируют сделки ВИНКов друг с другом на бирже, следует из протокола совещания у Александра Новака.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 2 апреля (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с содержанием документа).

Ранее в правительстве сообщили, что по итогам обсуждений Новак поручил нефтяникам приоритетно поставлять топливо на внутренний рынок. Кроме того, ведомства должны были проанализировать цены посредников при продаже дизеля аграриям в различных регионах с целью сохранения условий поставок на стабильном уровне.

Из протокола заседания следует, что вице-премьер также рекомендовал нефтяникам «минимизировать вертикально-интегрированными нефтяными компаниями [ВИНК] куплю-продажу непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах», а вместо этого заключать прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже. Сейчас крупнейшие производители нефтепродуктов обязаны по установленным нормативам продавать на бирже 15% от произведенного бензина, 16% — дизтоплива, 7,5% — сжиженного углеводородного газа.

Самой бирже (СПбМТСБ) вице-премьер поручил совместно с ФАС проанализировать факторы ажиотажного спроса на торгах топливом и подготовить предложения для нивелирования необоснованного роста цен и оптимизации торгов. Также ФАС вместе с Минэнерго и Минпромторгом проведут анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового автомобильного бензина. Кроме того, Минэнерго и «Транснефть» проработают вопрос расширения использования базисов поставки нефтепродуктов на внутренний рынок «франко-труба».

Отдельные поручения касаются цен в мелком опте и на топливо для сельхозпроизводителей. Правительство намерено определить целевой уровень цен на дизель для аграриев. Для этого Минэнерго, Минсельхоз и ФАС изучат динамику цен на дизельное топливо в период весенних посевных 2021-2023 годов, учитывая уровень инфляции «в том числе в сравнении с динамикой изменения цен на зерно. О результатах анализа ведомства должны до 10 апреля.

Кроме того, вместе с регионами Минэнерго, Минсельхоз и ФАС проанализируют мелкооптовые цены на нефтепродукты в сравнении с ценами вертикально-интегрированных компаний, чтобы выявить необоснованную маржинальность, возникающую при поставках топлива для аграриев. Также ФАС, Минэнерго, ФНС и главы регионов изучат причины роста цен в мелкооптовом сегменте выше уровня инфляции, обратив особое внимание на Сибирский федеральный округ.

В свою очередь, Минэнерго и Минфин должны представить предложения по корректировке правил предоставления субсидии РЖД на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за льготных тарифов на перевозку топлива для внутреннего потребления на Дальний Восток и в ряд регионов Сибири. Это необходимо сделать для равномерного распределения предусмотренных бюджетом субсидий на весь 2024 год, указано в протоколе.

Правительство ранее уже предприняло ряд шагов для нивелирования рисков роста цен на топливо в период ажиотажного спроса и посевной кампании. В частности, с 1 марта было введено полугодовое эмбарго на экспорт бензина (за исключением согласованных объемов для стран ЕАЭС) и повысило норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Несмотря на атаки украинских дронов на российские НПЗ, власти неоднократно заявляли о стабильной ситуации с переработкой, запасами и ценами в рознице, а также об улучшении ситуации с логистикой, но биржевая стоимость топлива остается волатильной. В марте об инцидентах на НПЗ сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На этом фоне к концу месяца цены на бензин и летний дизель на бирже выросли по сравнению с концом февраля на 10–11%, следует из данных территориального индекса по европейской части России СПбМТСБ.

Как сообщил 3 апреля министр энергетики Николай Шульгинов, Минэнерго России рассчитывает, что все внеплановые ремонты на НПЗ завершатся в апреле-мае.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Александра Новака, Минэнерго и ФАС.

Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», называет минимизацию сделок ВИНКов на бирже друг с другом правильной мерой.

«Спрос нефтяных компаний уйдет с биржи и мы увидим честный спрос рынка», — полагает он.

Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Пролеум» (ранее «Петролеум Трейдинг»), прогнозирует снижение краткосрочной волатильности на спотовом рынке. «Такая практика на товарной бирже не только снизит напряженность на торгах, но и будет иметь более долгосрочный эффект — расширение практики формульных контрактов среди потребителей», — заключил он. Но Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ), не уверен, что это предложение заметно повысит ликвидность на бирже. «Идея понятна — если эти объемы не покупает ВИНК, то они доступны для независимых сетей. Но ВИНК и сейчас чаще покупают топливо друг у друга по договорам (например, для розничных сетей в регионах, где у них нет НПЗ/нефтебаз), но иногда и выходят на биржу. Вероятно, правительство будет отслеживать выполнение этой рекомендации и давать неформальные сигналы участникам в случае ее нарушения, но я бы не дискриминировал так ВИНК в сравнении с другими участниками рынка (продавать можно, покупать — не надо)», — заключает он.

Относительно планируемых проверок цен в мелком опте Гусев не ожидает обнаружения «глобальных нарушений». «Я думаю, что каких-то незаконных действий нефтебаз там нет. У нас есть проблемы с доставкой железнодорожным транспортом», — считает он

Сергей Кондратьев обращает внимание на отсутствие полной информации о реальных запасах в мелком опте. «Второе — это вопрос логистики, если у нас будут проблемы с провозом по системе РЖД, мы можем мониторить ситуацию в мелком опте, но бензин там не появится. На мой взгляд, пока, на макро-уровне ситуация стабильная — запасы бензина в Сибири (на конец января, по данным Росстата) превышали 150 тыс. тонн, это 12-14 дней потребления. Да, это немного, но у нас в принципе в опте небольшие запасы», — отметил эксперт.

Дьяченко уверен, что рост цен на топливо имеет под собой экономический фундамент. «В экономике последние 2 года повышенная инфляция — и производственная, и потребительская. В экономике высокая стоимость фондирования. Издержки производителей выросли. И выросли не по формуле потребительской корзины Росстата. Параллельно идет другой процесс — потребители (и промежуточные, и конечные) постепенно адаптируются к экономическим условиям и восстанавливают свою экономическую активность. Иными словами — экономика безболезненно «переваривает» текущий уровень цен, а с учетом ожиданий по росту экономики — и более высокие цены», — считает он, заключая, что «несмотря на то, что попытки распространения рыночных методов отраслевого регулирования не ослабевают, «ручное управление» актуально как никогда».