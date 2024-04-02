Власти проверят цены посредников при продаже дизеля российским аграриям

Минэнерго, Минсельхоз и ФАС проанализируют цены посредников при продаже дизеля аграриям в разных регионах, чтобы сохранить на стабильном уровне условия поставок. За 1–2 апреля оптовая стоимость дизтоплива выросла примерно на 1,7%

Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз проанализируют цены посредников при продаже дизтоплива аграриям в разных регионах для сохранения условий поставок на стабильном уровне. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Вице-премьер Александр Новак также поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок.

По данным Минэнерго, запасы бензина и дизтоплива остаются на стабильно высоком уровне. Представители нефтяных компаний, в свою очередь, отметили, что ситуация с вывозом топлива с НПЗ со стороны РЖД улучшилась.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по территориальному индексу европейской части России, летний дизель, дешевевший на прошлой неделе, в понедельник возобновил рост в цене. По итогам торгов 2 апреля он подорожал на 0,93%, до 65,693 тыс. руб. за тонну. С 9 января (начало биржевых торгов в текущем году) оптовая стоимость летнего дизтоплива выросла более чем на 28%, а с 1 апреля — почти на 1,7%.

22 марта Новак по итогам совещания с нефтяными компаниями поручил им вместе с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в рамках графика и сезонного спроса на внутреннем рынке. В сообщении пресс-службы правительства указывалось, что цены на топливо для сельскохозяйственных производителей не должны превышать рыночные показатели.

Тогда источники сообщали РБК, что представители нефтяных компаний отметили улучшение ситуации с движением грузов по железной дороге, а риск затоваривания снизился.

В марте запасы топлива в России, по подсчетам Минэнерго, достигли 1,9 млн т бензина и 3,4 млн т дизтоплива. Глава министерства Николай Шульгинов ранее говорил, что мерами по предотвращению дефицита бензина и дизеля после атак украинских БПЛА являются увеличение производства топлива на НПЗ, которые его не останавливали, и изменение графика плановых ремонтных работ.