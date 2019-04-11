Сбербанк ответил на сообщения о покупке сети «О'кей»

Сбербанк не будет в собственных интересах покупать сеть гипермаркетов «О'кей», сообщил банк после появления информации о возможности такой сделки. Речь может идти о реструктуризации долга ретейлера

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка. Такое заявление Сбербанк сделал после того, как о возможности такой сделки сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Может ли такая сделка вестись в чьих-то интересах, в банке не прокомментировали. В «О’кей» от комментариев также отказались.

Как сообщили собеседники Reuters, переговоры о приобретении ретейлера сейчас замедлились. Но если сделка состоится, в ее периметр не войдет сеть дискаунтеров «Да!».

Как утверждает источник РБК, близкий к «О’кей», речь может идти о реструктуризации кредитных обязательств ретейлера. Такую же версию выдвинул один из собеседников Reuters. В августе прошлого года компания подписала соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб. ($186 млн).

По состоянию на закрытие торгов на Лондонской фондовой бирже 11 апреля, капитализация «О’кей» составила $211,6 млн. «О’кей»​ — потенциально интересный актив, но только в случае его продажи пакетом — и гипермаркетов, и дискаунтеров, — отмечает один из столичных инвестбанкиров. — Но акционеры группы неоднократно говорили, что дискаунтеры они продавать пока не планируют». По итогам прошлого года сеть отчиталась об убытке в размере 599 млн руб. против прибыли в 3,167 млрд руб. годом ранее. Выручка группы сократилась на 8,4% и составила 161,3 млрд руб., валовая прибыль упала на 7,6%, до 37,38 млрд руб. В то же время выручка дискаунтеров «Да!» выросла на 31,9%, до 13,6 млрд руб. 1 апреля 2019 года в группу входили 162 магазина в России (78 гипермаркетов и 84 дискаунтера). Ранее она развивала и супермаркеты, но продала их лидеру продуктового рынка — X5 Retail Group.

Возможное приобретение «О’кей» – не единственная крупная сделка в продуктовом ретейле, которая может состояться в ближайшее время. На прошлой неделе «Лента» объявила, что ее крупнейшие акционеры TPG и ЕБРР договорились продать 41,91% сети «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако уже в конце той же недели об интересе к покупке ретейлера заявил «Магнит», который раскрыл детали переговоров с «Лентой», сообщив, что был готов выкупить конкурента по более высокой цене, и сделал предложение до заключения сделки между «Севергрупп» и «Лентой». Как сообщал РБК, версии «Ленты» и «Магнита» о ходе и деталях переговоров разнятся. Группа миноритариев «Ленты» собирается направить совету директоров письмо с требованием остановить сделку с «Севергрупп», писала газета Financial Times.