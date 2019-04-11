Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России

Еврокомиссия вводит пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси для «Акрона» Андрея Мельниченко и «Еврохима» Вячеслава Кантора. Минэкономразвития заявило, что методика расследования европейского регулятора противоречит нормам ВТО

Фото: EuroChem / Facebook

Спорные энергокорректировки

Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для «Акрона» Андрея Мельниченко и 34% для «Еврохима» Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков. Об этом регулятор сообщил в официальном журнале. Представители обеих компаний не ответили на запрос РБК. Антидемпинговое расследование в отношении импорта КАС из России, США и Тринидада и Тобаго Еврокомиссия инициировала в августе прошлого года.

На их защиту встало Минэкономразвития, заявившее, что в рамках расследования Еврокомиссия применила методику «энергокорректировок» (для расчета себестоимости российской продукции учитывались цены на энергоносители не на российском рынке, а на рынках третьих стран. — РБК), а это противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Спор в ВТО с ЕС для обжалования методики Россия уже ведет, сейчас она рассматривается третейской группой, подчеркнули в министерстве.

Представитель Минэкономразвития не стал оценивать исход оспаривания в ВТО результатов расследования, пояснив, что пошлины предварительные и надо дождаться его окончательных итогов.

Объявленные в четверг предварительные пошлины вводятся на полгода. За этот срок Еврокомиссия должна принять финальное решение об антидемпинговых мерах на импорт КАС. За исследуемый регулятором период (с 1 июля 2017 года по 30 июля 2018-го) импорт КАС из России достиг 613 тыс. т, что соответствует около 13,4% рынка Евросоюза, сообщила Еврокомиссия.