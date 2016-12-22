Киев признал проигрыш в ВТО по делу о пошлинах на ввоз селитры из России

В пятницу, 20 июля, Всемирная торговая организация своим решением частично признала правоту России по делу о вводе антидемпинговых пошлин на ввоз удобрений на Украину. Решение было опубликовано на сайте организации и указывало на несоблюдение Киевом требований ВТО.
Министерство экономического развития и торговли Украины признало проигрыш по ряду вопросов. При этом в ведомстве указали, что эксперты ВТО все же не отрицают позицию Украины в отношении соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
По словам заместителя главы ведомства Натальи Микольской, это дает Киеву право рассчитывать нормальную стоимость товара за счет корректировки цены на газ при применении инструментов торговой защиты.Киев в 2014 году ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51–36,03%. В декабре 2017 года правительство Украины добавило в список товаров, запрещенных ко ввозу из России, сульфат аммония, используемый в качестве азотисто-серного удобрения.
В мае 2017 года Россия подала против Украины иск в ВТО из-за регулярно вводимых санкций и эмбарго. В Москве считают, что Киев нарушает взятые на себя в рамках организации обязательства.