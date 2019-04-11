WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме

Долей в Cofense владеет инвестфонд Pamplona Capital Management, куда вкладывал средства Михаил Фридман. Сделка по ее продаже будет проведена по требованию относящегося к Минфину США Комитета по иностранным инвестициям

Михаил Фридман (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Частный инвестфонд Pamplona Capital Management, который привлекал средства от холдинга LetterOne Михаила Фридмана, решил продать свою долю в компании Cofense, специализирующейся на кибербезопасности. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal. Решение было принято по требованию Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), относящемуся к американскому Министерству финансов.

В Комитете выразили обеспокоенность из-за участия иностранных акционеров в Pamplona Capital Management, утверждают источники. Сейчас CFIUS сформировал межведомственную комиссию во главе с Минфином, которая должна будет одобрить сделку по продаже доли.

В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management. В пресс-службе отметили, что представители CFIUS не выразили особых претензий к Фридману или LetterOne.

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен, а также еще более 200 россиян в начале прошлого года были включены в «кремлевский список». В докладе, представленном Минфином США конгрессу, названы бизнесмены из российского списка Forbes, главы госкорпораций, чиновники из правительства и администрации президента. Включение в «кремлевский список» не означает введения санкций, однако глава Минфина США Стивен Мнучин сообщал, что речь об ограничениях идет во второй, «засекреченной» части доклада.