Минфин США выбрал из двух вариантов «Кремлевского списка»

У второго варианта тоже были недостатки. Так, Госдепартамент США предупреждал казначейство, что если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, «общественность может неверно идентифицировать состоятельных людей из списка, не имеющих связей с российским [правящим] режимом, как враждебных деятелей».

В итоге Минфин США остановился на втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков на основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало этот вариант в целях «уменьшения возможностей для увода активов».

Секретный список

В январе 2018 года Минфин США обнародовал публичную версию «Кремлевского доклада», в которую включил 210 российских имен, включая 96 бизнесменов, полностью совпадающих с «российским» списком Forbes за предыдущий год (лица с состоянием от $1 млрд). Казначейство тогда подчеркнуло, что опубликованный список не является санкционным, включение физлиц в этот доклад ни в коей мере не должно интерпретироваться с целью введения санкций против них. Однако на рынке список был воспринят скорее в санкционном контексте. Миллиардер Валентин Гапонцев, давно проживающий в Соединенных Штатах, подал иск против Минфина США из-за несправедливого, по его мнению, включения его имени в «Кремлевский доклад». Другой российский предприниматель, живущий за границей, Юрий Шефлер обратился за помощью к американским лоббистам.

Большинство информации «Кремлевского доклада» в итоге оказалось засекречено. Министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что документ насчитывает «сотни страниц» (в опубликованной версии — только девять). В секретной версии приводится другой список олигархов и чиновников, описываются их связи с президентом России Владимиром Путиным, излагаются данные о предполагаемой коррупции, информация об источниках происхождения доходов, в том числе близких родственников фигурантов списка, бенефициарном владении активами.

В отчете Управления генерального инспектора отмечается, что подготовка секретного списка российских олигархов и чиновников и соответствующей информации об этих людях заняла более 2500 часов.

«Анализ отсутствует»

В отчете говорится, что один пункт «Кремлевского доклада», а именно информация о рисках для «ключевых экономических секторов США» (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) от взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался недостаточно освещен. Минфин США посвятил этому разделу только пять предложений, «анализ отсутствует».

В отличие от других разделов «Кремлевского доклада», за этот пункт никто в Минфине толком не нес ответственности, отмечают инспекторы. Управление по разведке и анализу (OIA) отказалось готовить информацию по этому разделу, поскольку они не хотели собирать данные на граждан и компании США. В итоге TFI поставило в приоритет другие разделы доклада, и меньше чем за неделю до отправки доклада в конгресс выяснилось, что пункт о рисках для экономических секторов США фактически не готов.

«Мы считаем, что этот пробел в управлении проектами и плохая коммуникация между сотрудниками TFI были существенными факторами, почему данный раздел [«Кремлевского доклада»] оказался лишен детального анализа», — резюмировали инспекторы.