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«Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже
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«Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже
Бизнес, 18:53
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«Газпрому» вдвое повысят квоту на продажу газа на бирже
ФАС и Минэнерго договорились об увеличении квоты «Газпрома» на продажу газа на бирже до 35 млрд куб. м в год: вдвое от прежней, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин
Алексей Миллер (слева) и Александр Новак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

ФАС и Минэнерго договорились увеличить лимит продаж «Газпрома» на бирже в два раза — с 17,5 млрд до 35 млрд куб. м газа в год, сообщил журналистам в кулуарах Аналитического центра при правительстве заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

«По итогам совещания с министром энергетики РФ Александром Новаком было принято решение об увеличении квоты продаж газа, который «Газпром» может продавать на бирже. Сейчас это 17,5 млрд куб. м, договорились, что объем будет увеличен до 35 млрд куб. м. Необходимо также убрать требования по паритету (продаж независимых компаний и «Газпрома». — РБК), потому что, исходя из этого правила, мы должны были бы торговать на бирже 5 млрд куб. м газа в год. Сейчас мы направили проект постановления по итогам этих договоренностей нашим коллегам в Минэнерго и Минэкономразвития. Следующий этап — принятие совместного приказа Минэнерго и ФАС», — отметил чиновник. Он уточнил, что по итогам 2017 года независимые компании продали на бирже порядка 2,5 млрд куб. м газа, а «Газпром» — 17,5 млрд куб. м.

По словам Голомолзина, изменения могут быть приняты уже в первой половине текущего года, это записано в «дорожной карте», а «Газпром» сможет продать новый объем газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) уже в текущем году.

19 марта «Коммерсантъ» писал о перспективе согласования правил биржевой торговли газом двумя ведомствами в ближайшую неделю, включая определение квот для «Газпрома». В ней цитировались слова заместителя главы Минэнерго Кирилла Молодцова от начала февраля, который считает необходимым, чтобы минимум четыре-пять производителей продавали на бирже 6–8% от общего объема внутренних поставок газа.

ФАС предложила скорректировать совместный с Минэнерго приказ о биржевой торговле газом с учетом обязательств для независимых производителей о продаже минимум по 10% от их производства газа на бирже и 6% — от производства «Газпрома». ​Голомолзин подчеркнул, что Минэнерго согласно с этими параметрами: ведомства расходятся только в сроках их применения. «Мы считаем, что эту норму можно будет ввести уже в 2018 году, а Минэнерго считает, что это проблематично».

Минэнерго совместно с ФАС обсудили проект «дорожной карты» по развитию конкуренции на рынке газа, сообщил РБК представитель Минэнерго. По его словам, согласовано принятие совместного приказа об объеме торгов газом на бирже и увеличение лимита биржевых продаж «Газпрома». «Есть консенсус по ключевым направлениям, но стороны продолжают дискуссию в части сроков и темпов выхода на целевые показатели. Минэнерго России планирует провести совещания с заинтересованными компаниями по указанному вопросу», — сообщает Минэнерго. Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что в ведомство пока не поступало предложение ФАС и Минэнерго по биржевой торговле газом.

В 2017 году оборот торговли газом на СПбМТСБ вырос до 22,5 млрд куб. м в год, «Газпром» реализовал только 17,5 млрд куб. м из-за невозможности продать больше этого лимита. В октябре 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер просил премьер-министра Дмитрия Медведева о полном снятии ограничений по объемам торговли газом на бирже для «Газпрома», писал РБК.

Независимые производители в основном являлись покупателями. а не продавцами топлива на бирже. Увеличение квоты на продажи газа раньше блокировалось протестами конкурентов «Газпрома», которые противились этому как инструменту, позволяющему продавать сырье по нерегулируемой цене. Это включает возможность давать скидку его покупателям: такая возможность при заключении внебиржевых контрактов сейчас есть только у независимых производителей, поскольку они не имеют возможности продавать газ на экспорт.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2017 года составила 100,298 млрд руб., следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). По сравнению с предыдущим годом прибыль сократилась более чем в четыре раза: в 2016 году ее размер составлял 411,424 млрд руб.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: ПАО Газпром
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