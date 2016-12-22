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«Газпром» попросил Медведева снять ограничения на торговлю газом на бирже
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«Газпром» попросил Медведева снять ограничения на торговлю газом на бирже
Бизнес, 08:01
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«Газпром» попросил Медведева снять ограничения на торговлю газом на бирже
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил премьера Дмитрия Медведева снять ограничения на продажу газа на бирже. «Роснефть» и НОВАТЭК, которые давно добиваются отмены монополии «Газпрома» на экспорт газа, выступили против
Дмитрий Медведев и Алексей Миллер  (Фото: Михаил Мокрушин / ТАСС)

Газ без ограничений

«Газпром» добивается полной от​​мены ограничений на продажу своего газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), следует из письма председателя правления компании Алексея Миллера премьеру Дмитрию Медведеву от 26 октября 2017 года. Копия этого письма есть у РБК, источник в одном из профильных ведомств подтвердил его подлинность.

Сейчас «Газпром» может продавать на бирже только 17,5 млрд куб. м в год и столько же — независимые производители газа (НОВАТЭК, «Роснефть» и другие конкуренты «Газпрома»). Это предусмотрено в постановлении правительства № 323 от 16 апреля 2012 года. Но установленный в документе паритет не соблюдается, жалуется Миллер, «прежде всего из-за нежелания независимых производителей продавать газ на организованных торгах или отсутствия у них ресурсной возможности».

Торги газом на СПбМТСБ были запущены в ноябре 2014 года. Цена газа, продаваемого на бирже, является рыночным индикатором, необходимым для определения налоговой базы для производителей газа. Согласно постановлению правительства, «Газпром» не вправе продать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители, пишет Миллер. Но у независимых производителей и так есть право делать скидки своим промышленным покупателям на 3–10% от регулируемых цен в отличие «Газпрома». Компания давно добивается права предоставлять скидку клиентам, но против этого выступают конкуренты, которые опасаются, что это приведет к снижению их доли на российском рынке. По данным Института энергетики и финансов, на «Газпром» приходится 60% российского рынка, на независимых производителей — 40%.

Ограничение было введено «с целью не допустить неконтролируемого увеличения цен на газ», но опыт продаж показал, что «покупка газа оптовыми покупателями на биржевых торгах осуществляется в основном по ценам ниже регулируемых», указывает Миллер в письме. Для развития биржевой торговли газом он предлагает отменить действующую квоту на объем торгов газом на бирже для «Газпрома» и условие паритета, а также ​«разработать эффективные механизмы, стимулирующие независимых производителей газа и его покупателей участвовать в организованных торгах».

​Официальный представитель «Газпрома» отказался комментировать письмо Миллера. «Вопрос о биржевой торговле газом будет рассматриваться на очередном заседании правкомиссии по ТЭК», — сказала РБК пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича (возглавляет эту правкомиссию) отказалась назвать дату ближайшего заседания комиссии.

Исчерпал лимит

Реализация газа на бирже в 2017 году увеличилась на 21%, до 20,35 млрд куб. м, оборот в секции достиг 60,47 млрд руб., сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников журналистам 18 января. «Газпром» полностью исчерпал свою квоту (17,5 млрд куб. м), а независимые производители газа продали менее 3 млрд куб. м, уточнил вице-президент биржи Антон Карпов, отвечая на вопрос РБК.

Как увеличить квоту

Биржа предложила увеличить квоту для «Газпрома» в два раза, до 35 млрд куб. м, и отменить паритет на продажу газа независимых производителей, рассказал РБК вице-президент СПбМТСБ биржи Антон Карпов. По его словам, правительство обсуждает увеличение этой квоты до 25–35 млрд куб. м, соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в аппарате правительства.

Минэнерго предлагает увеличить объем реализации газа на бирже до 25 млрд куб. м в год для «Газпрома», сообщил РБК представитель ведомства. Тогда общий объем реализации газа для всех участников рынка составит 50 млрд куб. м, добавил он.

Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК. Замминистра экономического развития Олег Фомичев 11 декабря 2017 года направил в аппарат правительства письмо, в котором предложил сохранить действующую квоту для «Газпрома» (17,5 млрд куб. м). «При этом указанный объем может быть увеличен до 35 млрд куб. м в случае отсутствия газа независимых производителей на организованных торгах», — говорится в письме (копия есть у РБК). Необходимость паритета с независимыми производителями Минэкономразвития предлагает отменить. Представитель ведомства отказался от комментариев.

А ФАС подготовила поправки в постановление правительства № 323, предусматривающие, что «Газпром» должен продавать на бирже не менее 6% добываемого газа, а независимые производители — не менее 10%, следует из письма Миллера Медведеву. Об этом предложении известно и Карпову. Если бы оно применялось в 2017 году, «Газпром» должен был продать на бирже 28,3 млрд куб. м (из 472 млрд куб. м), а «Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» — не менее 12,4 млрд куб. м (из 124 млрд куб. м). Представитель ФАС не ответил на запрос РБК.

«Газпром» считает целесообразной отмену как ограничения объемов продаж газа компанией на бирже, так и паритета по объемам продаж с независимыми производителями, сказал РБК представитель компании.

Однако «Роснефть» и НОВАТЭК выступают за сохранение действующей квоты «Газпрома» на продажу газа на бирже, следует из материалов правительства к заседанию правкомиссии по ТЭК (копия есть у РБК). ​«Естественным условием, необходимым для дальнейшей либерализации рынка, включая рост объемов продажи газа монополистом на бирже, является создание равных условий для всех производителей в части доступа к инфраструктуре и потребителям. На настоящий момент такие равные условия не сформированы», — сказал РБК представитель «Роснефти». Под равным доступом к потребителям «Роснефть» подразумевает отмену монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа, которой она давно добивается вместе с НОВАТЭКом. Представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос РБК.

Заместитель генерального директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что квоту на продажу газа «Газпромом» нужно увеличивать. По его мнению, это единственный способ нарастить объем биржевых торгов газом: у независимых производителей нет свободного газа, поскольку он законтрактован по долгосрочным контрактам. Рост продаж газа «Газпрома» на бирже увеличит его долю на внутреннем рынке, так как компания получит право продавать его дешевле, чем по регулируемой цене, замечает Белогорьев. Но для независимых производителей это тоже выгодно, потому что они сами активно покупают газ на бирже, особенно в зимний период, утверждает он.

Отмена ограничений для «Газпрома» на продажу газа на бирже может привести к постепенному сближению цен на внутреннем рынке с экспортными, как это было с нефтепродуктами, которые тоже продаются на бирже, отмечает аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков. «У «Газпрома» нет причины постоянно давать скидку на свой газ на бирже: если есть сезонный спрос, то цена на такой газ выше регулируемой, если нет, то она ниже. В свою очередь, потребителям выгодно покупать газ на бирже в необходимом объеме, там нет условия «бери или плати» в отличие от долгосрочных контрактов», — говорит он.​​

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: НОВАТЭК , «Газпром» , «Роснефть» , СПбМТСБ , Минэнерго РФ , Минэкономразвития РФ , биржевые торги , Федеральная антимонопольная служба ...
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