FIFA рассказала о 500 тыс. товаров с незаконной символикой чемпионата
ЧМ-2018, 13:19
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FIFA рассказала о 500 тыс. товаров с незаконной символикой чемпионата
Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) перед чемпионатом мира, который этим летом пройдет в России, выявила около 500 тыс. товаров с незаконным использованием символики федерации и чемпионата. Об этом журналистам рассказал советник FIFA по защите бренда Алексей Швецов на подписании декларации о соблюдении имущественных прав FIFA с торговыми сетями.
По словам Швецова, 120 тыс. товаров FIFA выявила самостоятельно на внутреннем рынке, остальные нарушения были установлены Федеральной таможенной службой. Всего это более 1 тыс. фактов нарушений.
Больше всего подделок среди одежды, обуви, спортивных товаров, особенно футбольных мячей, рассказал Швецов. Но, по его словам, FIFA знает и о случаях нанесения символики и на более неожиданные категории товаров, например, яблоки или помидоры.
FIFA продолжит отслеживать незаконное использование бренда до конца чемпионата, поэтому количество нарушений еще может увеличиться, заметил Швецов. Данных о убытках FIFA из-за подделок пока нет.
Декларацию об обязательстве не допускать к продаже нелицензионную продукцию сейчас приняли около 80 розничных сетей, в том числе X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и «Магнит». Об этом на подписании документа заявили представители Ассоциации компаний розничной торговли, которая объединяет крупных федеральных ретейлеров, и Союза независимых сетей России, в который входят региональные розничные сети.
По словам Швецова, 120 тыс. товаров FIFA выявила самостоятельно на внутреннем рынке, остальные нарушения были установлены Федеральной таможенной службой. Всего это более 1 тыс. фактов нарушений.
Больше всего подделок среди одежды, обуви, спортивных товаров, особенно футбольных мячей, рассказал Швецов. Но, по его словам, FIFA знает и о случаях нанесения символики и на более неожиданные категории товаров, например, яблоки или помидоры.
FIFA продолжит отслеживать незаконное использование бренда до конца чемпионата, поэтому количество нарушений еще может увеличиться, заметил Швецов. Данных о убытках FIFA из-за подделок пока нет.
Декларацию об обязательстве не допускать к продаже нелицензионную продукцию сейчас приняли около 80 розничных сетей, в том числе X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и «Магнит». Об этом на подписании документа заявили представители Ассоциации компаний розничной торговли, которая объединяет крупных федеральных ретейлеров, и Союза независимых сетей России, в который входят региональные розничные сети.