Путин разрешил продажу «Полиметалла»
Президент Владимир Путин разрешил сделки с акциями горнодобывающей компании «Полиметалл», следует из распоряжения главы государства.
Polymetal International ранее договорилась о продаже своего российского бизнеса — 100% акций АО «Полиметалл» — «Мангазее Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.
Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг. В эту сумму также входят дивиденды в размере $1,429 млрд до вычета налогов, которые российское АО выплатит в пользу Polymetal, и денежное вознаграждение в размере $50 млн.
Сделку рассчитывают закрыть до конца марта.
Polymetal отмечал, что «текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска», связанному с операционной деятельностью в России, в том числе «риску национализации» активов правительством.
Polymetal стал рассматривать продажу своих активов после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года компания объявила о разделе своих российских и казахстанских активов и решила сменить юрисдикцию с острова Джерси на Казахстан. В мае «Полиметалл» и его «дочки» попал под санкции США.
Своим распоряжением Путин также разрешил сделки с акциями ООО «Тасеевское». Лицензией на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкалье владеет Highland Gold Владислава Свиблова. Весной она договорилась продать лицензию структуре группы «Мангазея» — компании «Мангазея Майнинг».
Группа «Мангазея», структуры которой покупают «Полиметалл» и лицензию на разработку Тассеевского месторождения, занимается золотодобычей и выращиванием агрокультур в Забайкалье, строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве, газодобычей в Тюменской области и автоматизацией бизнеса.
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