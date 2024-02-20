Путин разрешил продажу «Полиметалла»

Структуры группы «Мангазея» Сергея Янчукова ранее договорились купить горнодобывающую компанию «Полиметалл», а также лицензию на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкалье

Фото: polymetalinternational.com

Президент Владимир Путин разрешил сделки с акциями горнодобывающей компании «Полиметалл», следует из распоряжения главы государства.

Polymetal International ранее договорилась о продаже своего российского бизнеса — 100% акций АО «Полиметалл» — «Мангазее Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.

Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг. В эту сумму также входят дивиденды в размере $1,429 млрд до вычета налогов, которые российское АО выплатит в пользу Polymetal, и денежное вознаграждение в размере $50 млн.

Сделку рассчитывают закрыть до конца марта.

Polymetal отмечал, что «текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска», связанному с операционной деятельностью в России, в том числе «риску национализации» активов правительством.

Polymetal стал рассматривать продажу своих активов после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года компания объявила о разделе своих российских и казахстанских активов и решила сменить юрисдикцию с острова Джерси на Казахстан. В мае «Полиметалл» и его «дочки» попал под санкции США.

Своим распоряжением Путин также разрешил сделки с акциями ООО «Тасеевское». Лицензией на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкалье владеет Highland Gold Владислава Свиблова. Весной она договорилась продать лицензию структуре группы «Мангазея» — компании «Мангазея Майнинг».

Группа «Мангазея», структуры которой покупают «Полиметалл» и лицензию на разработку Тассеевского месторождения, занимается золотодобычей и выращиванием агрокультур в Забайкалье, строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве, газодобычей в Тюменской области и автоматизацией бизнеса.