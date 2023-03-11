«Коммерсантъ» узнал о возможных покупателях российских активов Polymetal

Polymetal решила ранее разделить российских и казахстанский бизнес. Источники газеты назвали в числе проявляющих интерес к покупке активов золотодобывающую УГМК и компании Свиблова

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Покупкой части российских активов Polymetal, крупнейшего в России производителя серебра и второго по размеру производитель золота, интересуются структуры предпринимателя Владислава Свиблова и УГМК, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, в случае со Свибловым стороны уже провели due diligence — проверку бизнеса перед покупкой.

Головная компания группы Polymetal International зарегистрирована на острове Джерси, ее крупнейший акционер — группа ИСТ Александра Несиса (23,9%), в свободном обращении находятся 75,2%.

Против компании не было введено прямых санкций, однако ограничительные мер привели к трудностям в логистике, покупке оборудования и продажам — Polymetal была вынуждена накапливать запасы серебра на складах из-за нехватки надежных каналов сбыта.

Летом прошлого года в компании назвали три вероятных сценария изменения структуры бизнеса: продажа бизнеса в России с сохранением активов в Казахстане, выделение российского бизнеса в отдельную компанию, либо продажа российских активов местному менеджменту. При это разделение активов требует регистрации, поскольку Джерси включен Россией в перечень недружественных юрисдикций.

В Polymetal в начале этого года говорили, что о продаже, скорее всего, речи не идет, однако компания хотели бы отделить «токсичные» активы в России от С«нетоксичных» активов в Казахстане.

Основной актив Свиблова — российские компании Kinross Gold, состояние — 38,6 млрд руб. Он за прошлый год стал одним из крупнейших новых владельцев бизнеса ушедших из России компаний, он занял второе место в составленном Forbes рейтинге.

Лидером списка стал глава холдинга «Интеррос» и компании «Норильский никель» Владимир Потанин, третье место у Ивана Тырышкина с партнерами (Хоум Кредит Банк, «Хоум Кредит Страхование»).

