Polymetal сократил рудные запасы золота и серебра на 9% из-за санкций

Крупнейший в России производитель серебра и второй по размеру производитель золота Polymetal в 2022 году сократил рудные запасы этих металлов. Причина — санкции на импорт в Россию запасных частей и материалов для алмазного бурения

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по размеру производитель золота, совладельцем которого является группа ИСТ Александра Несиса, в 2022 году сократил рудные запасы на 9%, до 27,3 млн унций в золотом эквиваленте. Об этом в среду, 1 марта, сообщила компания по итогам обновленной оценки рудных запасов и минеральных ресурсов в соответствии с кодексом JORC, а также результатов геологоразведочных работ за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

Сокращение запасов произошло впервые с 2016 года (тогда они снизились на 5%, до 19,8 млн унций).

«Polymetal не восполнил отработанные рудные запасы и зафиксировал их сокращение в 2022 году. На геологоразведочный сезон серьезно повлияли санкции на импорт в Россию запасных частей и материалов для алмазного бурения», — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис (брат Александра, его слова приводятся в пресс-релизе).

В прошлом году «на фоне истощения запасов за счет добычи» рудные запасы золота сократились на 9%, до 24,7 млн унций, серебра — на 12%, до 211,3 млн унций, уточняется в сообщении. Производство Polymetal увеличилось на 2%, до 1,712 млн унций, а общий объем разведочного бурения сократился более чем на 20%, с 396 км до 314,2 км. В результате введенных санкций в отношении России был ограничен импорт запасных частей и материалов для бурения, что привело к существенному сокращению буровых работ, отмечает пресс-служба. Кроме того, в рамках оптимизации бюджета были сокращены объемы геологоразведочных работ юниорных совместных предприятий в России, что также повлияло на динамику общего объема бурения.

«Однако мы по-прежнему уверены в нашей способности наращивать высококачественную ресурсную базу и ожидаем возобновления ее роста в 2023 году», — подчеркнул Виталий Несис. Сокращение рудных запасов было частично компенсировано успешными результатами геологоразведки на Омолонском хабе (Бургали и Невенрекан), Пещерном (Воронцовский хаб), а также первоначальными оценками запасов на Галкинском и Тамуньере (Воронцовский хаб), говорится в сообщении компании. Среднее содержание руды увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом, до 3,6 г на тонну в золотом эквиваленте.

В 2023 году компания продолжит инвестиции в геологоразведку как в пределах существующих перерабатывающих хабов, так и в рамках новых проектов. В конце января компания сообщала, что инвестиции в этом году останутся на уровне прошлого — $700–750 млн.