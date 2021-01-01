Долю «Аэрофлота» в «Авроре» поделят между дальневосточными регионами

В рамках создания единой дальневосточной авиакомпании контрольный пакет «Авроры» пропорционально разделят между дальневосточными субъектами. Взамен они внесут в ее уставный капитал блокпакеты региональных компаний

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал в интервью РБК, что при создании единой дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры» ее контрольный пакет, который правительство Сахалина выкупает у «Аэрофлота» за символический 1 руб. поделят пропорционально между дальневосточными субъектами. У Сахалина останется лишь 49% «Авроры», которыми он владел до сделки с «Аэрофлотом».

При этом дальневосточные регионы передадут в эту компанию блокирующие пакеты своих перевозчиков, а у федерального правительства будет «золотая акция» объединенной компании, добавил он.

Представитель Минвостокразвития уточнил, что речь идет обо всех субъектах Дальневосточного федерального округа и всех авиакомпаниях, принадлежащих этим субъектам. Крупнейшими из них являются «Аврора», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа» и «Хабаровские авиалинии».

Такой механизм перекрестного владения авиакомпаниями Трутнев назвал «разумным балансом», который не предполагает управления всеми процессами перевозчика только каким-то одним регионом. Главы всех регионов на Дальнем Востоке и представители федерального правительства также войдут в наблюдательный совет единой дальневосточной авиакомпании. Ее ожидаемый пассажиропоток составит около 2 млн человек в год.

По словам вице-премьера, пока что на этой компании не удастся зарабатывать, у нее «совершенно другая миссия» — бесшовная перевозка пассажиров, увеличение количества рейсов, смена устаревшего парка самолетов, организация общей системы обучения и подготовки пилотов и т.д. «Много таких вещей, которые вместе можно делать эффективнее», — пояснил он. Трутнев не назвал размер инвестиций в объединенную компанию, отметив, что они будут «достаточно значительными».