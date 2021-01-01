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Бизнес ,  
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Долю «Аэрофлота» в «Авроре» поделят между дальневосточными регионами

В рамках создания единой дальневосточной авиакомпании контрольный пакет «Авроры» пропорционально разделят между дальневосточными субъектами. Взамен они внесут в ее уставный капитал блокпакеты региональных компаний
«Аэрофлот» AFLT ₽69,14 +0,23% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал в интервью РБК, что при создании единой дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры» ее контрольный пакет, который правительство Сахалина выкупает у «Аэрофлота» за символический 1 руб. поделят пропорционально между дальневосточными субъектами. У Сахалина останется лишь 49% «Авроры», которыми он владел до сделки с «Аэрофлотом».

При этом дальневосточные регионы передадут в эту компанию блокирующие пакеты своих перевозчиков, а у федерального правительства будет «золотая акция» объединенной компании, добавил он.

Представитель Минвостокразвития уточнил, что речь идет обо всех субъектах Дальневосточного федерального округа и всех авиакомпаниях, принадлежащих этим субъектам. Крупнейшими из них являются «Аврора», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа» и «Хабаровские авиалинии».

Такой механизм перекрестного владения авиакомпаниями Трутнев назвал «разумным балансом», который не предполагает управления всеми процессами перевозчика только каким-то одним регионом. Главы всех регионов на Дальнем Востоке и представители федерального правительства также войдут в наблюдательный совет единой дальневосточной авиакомпании. Ее ожидаемый пассажиропоток составит около 2 млн человек в год.

По словам вице-премьера, пока что на этой компании не удастся зарабатывать, у нее «совершенно другая миссия» — бесшовная перевозка пассажиров, увеличение количества рейсов, смена устаревшего парка самолетов, организация общей системы обучения и подготовки пилотов и т.д. «Много таких вещей, которые вместе можно делать эффективнее», — пояснил он. Трутнев не назвал размер инвестиций в объединенную компанию, отметив, что они будут «достаточно значительными».

«Аэрофлот» продаст 51% авиакомпании «Аврора» за 1 рубль
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Совет директоров «Аэрофлота» 17 декабря одобрил продажу 51% «Авроры». С 2016 по 2019 год «Аэрофлот» инвестировал в эту компанию 838,5 млн руб., следует из его отчетов о реализации долгосрочной программы развития и достижения ключевых показателей эффективности. В 2020 году плановый объем финансирования «Авроры» должен был составить 1,74 млрд руб. В январе—октябре 2020 года компания перевезла 677 тыс. пассажиров, что на 52,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

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Единая дальневосточная авиакомпания будет создана до 1 февраля 2021 года, говорил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Имя компании выберут с помощью голосования, которое проходит до 31 декабря. В настоящий момент лидируют названия «Аврора», «Дальавиа», «Дальний Восток», «Тайга». 

Автор
Максим Талавринов
Аврора Группа «Аэрофлот» Юрий Трутнев Дальний Восток
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«Аэрофлот» продаст 51% авиакомпании «Аврора» за 1 рубль
Бизнес
Министр назвал сроки создания единой для Дальнего Востока авиакомпании
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