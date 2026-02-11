Экс-глава производителя водки «Пять озер» будет управлять бывшим Heineken

Бывшая глава производителя водки «Пять озер» и «Белая березка» начнет руководить холдингом «Пивоварни Бочкарев», который владеет бывшими заводами Heineken в России. Среди задач нового гендиректора — выход на новые рынки

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Холдинг «Пивоварни Бочкарев» назначил нового генерального директора. Им стала Елена Столбовских, которая до этого была главой одной из крупнейших российских водочных компаний — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ). Об этом РБК рассказал представитель «Пивоварен Бочкарев».

Столбовских будет отвечать за общую стратегию и операционное управление «Пивоварен Бочкарев», рассказали представитель холдинга. В частности, в задачи нового руководителя войдет укрепление бренд-портфеля, усиление позиций холдинга в России, а также выход на новые рынки.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Столбовских является гендиректором пивоваренной компании с 3 февраля 2026 года. До нее обязанности гендиректора «Пивоварен Бочкарев» временно исполняла вице-президент по управлению цепочками поставок Ксения Костыгова. В холдинге пояснили, что Костыгова продолжит работу в компании на своей должности.

АСГ, которую ранее возглавляла Столбовских, объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте компании еще 29 января 2026 года. Тогда Столбовских покинула должность председателя правления группы, а ее место занял бывший финансовый директор группы Дмитрий Гульцев. «Его глубокое понимание операционной деятельности и финансовой модели АСГ обеспечит реализацию стратегии 2026 и повышение эффективности бизнес-процессов», — говорится на сайте группы.

При этом Столбовских останется в совете директоров АСГ и будет отвечать за стратегическое развитие группы, рассказал РБК представитель компании. Помимо этого, экс-глава АСГ будет заниматься управлением рисками и усилением позиций фокусных брендов портфеля группы, сказано на сайте. «Елена получит возможность реализовать свой управленческий опыт во внешних проектах, в том числе — в управлении компанией «Пивоварни Бочкарев», — пояснил РБК представитель АСГ.

Согласно рейтингу Forbes, в 2025 году АСГ входила в тройку крупнейших российских производителей водки по объему выручки. В портфель группы входят водочные бренды «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер». Последняя в 2010-е годы была самой продаваемой водкой в стране. Под собственными брендами компания также производит другие крепкие алкогольные напитки: коньяк, виски, настойки и др. Консолидированные финансовые показатели компании не раскрываются. Согласно данным СПАРК, выручка ООО «АСГ» за 2024 год составила 56,2 млрд руб., увеличившись на 29% в сравнении с показателем 2023 года. Чистая прибыль за 2024 год составила 1,4 млрд руб.

«Пивоварни Бочкарев» — бывшая «дочка» голландской Heineken, продавшей свои заводы в России в 2023 году группе «Арнест». В июне 2025 года экс-глава «Пивоварен Бочкарев» Анна Миронова рассказывала РБК, что после покупки бизнеса «Арнест» инвестировала в развитие предприятий около 17 млрд руб., а еще 11 млрд — на окончательное погашение долга перед голландской компанией.

После сделки Heineken забрала из портфеля российской «дочки» наиболее маржинальные международные бренды пивных напитков, говорил в интервью РБК президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал. Так, выпуск флагманского бренда Heineken остановился еще в 2022 году. При этом «Пивоварни Бочкарев» получили право еще три года выпускать по лицензии три марки («Крушовице», «Гессер», «Эдельвейс») на русском языке, говорил тогда Сагал. В таких условиях компания стала развивать собственные пивные бренды. Например, в 2025 году «Пивоварни Бочкарев» начали выпускать пиво под брендами Maison Arne и La Costa fresca.