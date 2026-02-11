Экс-глава производителя водки «Пять озер» будет управлять бывшим Heineken
Холдинг «Пивоварни Бочкарев» назначил нового генерального директора. Им стала Елена Столбовских, которая до этого была главой одной из крупнейших российских водочных компаний — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ). Об этом РБК рассказал представитель «Пивоварен Бочкарев».
Столбовских будет отвечать за общую стратегию и операционное управление «Пивоварен Бочкарев», рассказали представитель холдинга. В частности, в задачи нового руководителя войдет укрепление бренд-портфеля, усиление позиций холдинга в России, а также выход на новые рынки.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Столбовских является гендиректором пивоваренной компании с 3 февраля 2026 года. До нее обязанности гендиректора «Пивоварен Бочкарев» временно исполняла вице-президент по управлению цепочками поставок Ксения Костыгова. В холдинге пояснили, что Костыгова продолжит работу в компании на своей должности.
АСГ, которую ранее возглавляла Столбовских, объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте компании еще 29 января 2026 года. Тогда Столбовских покинула должность председателя правления группы, а ее место занял бывший финансовый директор группы Дмитрий Гульцев. «Его глубокое понимание операционной деятельности и финансовой модели АСГ обеспечит реализацию стратегии 2026 и повышение эффективности бизнес-процессов», — говорится на сайте группы.
При этом Столбовских останется в совете директоров АСГ и будет отвечать за стратегическое развитие группы, рассказал РБК представитель компании. Помимо этого, экс-глава АСГ будет заниматься управлением рисками и усилением позиций фокусных брендов портфеля группы, сказано на сайте. «Елена получит возможность реализовать свой управленческий опыт во внешних проектах, в том числе — в управлении компанией «Пивоварни Бочкарев», — пояснил РБК представитель АСГ.
Согласно рейтингу Forbes, в 2025 году АСГ входила в тройку крупнейших российских производителей водки по объему выручки. В портфель группы входят водочные бренды «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер». Последняя в 2010-е годы была самой продаваемой водкой в стране. Под собственными брендами компания также производит другие крепкие алкогольные напитки: коньяк, виски, настойки и др. Консолидированные финансовые показатели компании не раскрываются. Согласно данным СПАРК, выручка ООО «АСГ» за 2024 год составила 56,2 млрд руб., увеличившись на 29% в сравнении с показателем 2023 года. Чистая прибыль за 2024 год составила 1,4 млрд руб.
«Пивоварни Бочкарев» — бывшая «дочка» голландской Heineken, продавшей свои заводы в России в 2023 году группе «Арнест». В июне 2025 года экс-глава «Пивоварен Бочкарев» Анна Миронова рассказывала РБК, что после покупки бизнеса «Арнест» инвестировала в развитие предприятий около 17 млрд руб., а еще 11 млрд — на окончательное погашение долга перед голландской компанией.
После сделки Heineken забрала из портфеля российской «дочки» наиболее маржинальные международные бренды пивных напитков, говорил в интервью РБК президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал. Так, выпуск флагманского бренда Heineken остановился еще в 2022 году. При этом «Пивоварни Бочкарев» получили право еще три года выпускать по лицензии три марки («Крушовице», «Гессер», «Эдельвейс») на русском языке, говорил тогда Сагал. В таких условиях компания стала развивать собственные пивные бренды. Например, в 2025 году «Пивоварни Бочкарев» начали выпускать пиво под брендами Maison Arne и La Costa fresca.
