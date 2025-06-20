Новый владелец заводов Heineken погасил долг перед голландской компанией

После покупки российского бизнеса Heineken группа «Арнест» инвестировала в его развитие 28 млрд руб. Компания окончательно погасила долг перед голландским пивоваренным концерном на ₽11 млрд, который перешел ей при покупке актива

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Группа «Арнест» инвестировала в компанию «Объединенные пивоварни» (бывшая «дочка» Heineken в России) 28 млрд руб., из которых 17 млрд пошли на модернизацию производств, а 11 млрд — на окончательное погашение долга перед голландской компанией. Об этом рассказала РБК на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Объединенных пивоварен» (ОПХ) Анна Миронова.

Российский бизнес Heineken перешел группе «Арнест» чуть менее двух лет назад — за это время новый собственник запустил модернизацию предприятий и вкладывает средства в их развитие. «До 2030 года мы планируем инвестировать в расширение наших производственных мощностей, в модернизацию и маркетинг порядка 40 млрд руб.», — говорит Миронова. Только за последние полтора года в эти направления, по ее словам, было вложено около 17 млрд руб.

«Помимо этого, еще 11 млрд руб. было потрачено в прошлом году на погашение долга перед Heineken. Долг погашен полностью, и это большое достижение», — сообщила Миронова.

О продаже «Арнесту» своего бизнеса в России Heineken сообщила в августе 2023 года. Голландский концерн уточнял, что продал компанию, управлявшую семью пивоваренными заводами, за €1 и обязательство нового владельца погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой в размере €100 млн.

Когда «дочка» Heineken покупала заводы в России, она инвестировала в это заемные средства материнской компании, объяснял в интервью РБК президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал: «Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться». Именно обязательство по возврату займа было ключевым элементом сделки, «а не €1», подчеркивал Сагал: голландская компания должна была получить 11,5–12 млрд руб. «На эту сумму мы взяли кредиты», — говорил он.

ОПХ в том виде, в котором их купили, представляли собой «колоссальный вызов», рассказывал владелец «Арнеста». Уходя из России, Heineken забрала из портфеля российской «дочки» наиболее маржинальные международные бренды. Еще в 2022 году компания прекратила выпуск и продажу в России своего флагманского бренда Heineken. Другие бренды уходят постепенно: после продажи российского бизнеса Heineken оставила ОПХ право еще три года выпускать по лицензии три марки («Крушовице», «Гессер», «Эдельвейс») на русском языке.

Бизнес «дочки» Heineken был построен так, что на ушедшие с российского рынка в 2022–2023 годах международные бренды приходилось около 30% объемов производства и 40% маржинальности, рассказывает Миронова. «Треть объемов была потеряна. Компания столкнулась с беспрецедентным падением прибыли. Задача от собственника была восстановить финансовые показатели до уровня 2021 года. С чем мы успешно справились. В 2024 году мы не упали, и даже чуть-чуть приросли к 2023 году по объему продаж. А в 2025 году мы растем уже на 10%», — говорит топ-менеджер. Выручка ООО «ОПХ» в 2024 году, согласно его бухгалтерской отчетности, составила 48,5 млрд руб. (рост на 18% год к году), чистая прибыль — 2,5 млрд руб. (против 13,9 млн руб. годом ранее).

«Объединенные пивоварни» провели ревизию портфеля существующих брендов. Около 65% потребителей в России предпочитают классическое светлое пиво. «Поэтому первой точкой роста для нас стал бренд «Бочкарев». Мы запустили ряд новых позиций этого бренда, сделали редизайн. И из второй десятки он вошел в топ-5 пивоваренных брендов России по продажам в натуральном выражении», — говорит Миронова. Рост показал также бренд «Крушовице Kronprinz» — у него выручка от продаж в 2024 году увеличилась на 30%. Кроме того, ОПХ перезапустили бренд Dr. Diesel и сделали редизайн сидра «Мистер Лис».

После смены собственника у ОПХ появилась и возможность запускать новые локальные бренды. «Мы вывели на рынок ряд новинок. Это пиво «Москвич» с ностальгией по советской эстетике, Maison Arne — линейка из нескольких сортов во фламандском стиле, бренд United Legacy с отсылкой к английскому чувству стиля, La Costa Fresca — легкий летний лагер и бренд «Калинкинъ», воссозданный с применением дореволюционных рецептов пива, которое официально поставлялось к российскому императорскому двору», — перечисляет Миронова. Почти все новые бренды относятся к категории «премиум», поскольку спрос на нее растет, указывает гендиректор ОПХ. По данным опросов, около 60% потребителей готовы покупать премиальное пиво.

Компания «Объединенные пивоварни» входит в тройку крупнейших производителей пива в России, на ее долю приходится около 12% продаж в натуральном выражении. Холдингу принадлежит восемь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Чистополе. ОПХ выпускают не только пиво, но также безалкогольные напитки — всего более 20 брендов.