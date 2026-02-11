Новый владелец Домодедово рассказал о планах на актив

Обеспечить «нормальное функционирование и безубыточность» — такую задачу поставило правительство новому владельцу Домодедово. Шереметьево, структуры которого выкупили актив, предстоит гасить долги и искать деньги на инфраструктуру

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Михаил Василенко, гендиректор «Международного аэропорта Шереметьево» (МАШ) в понедельник, 9 февраля, подписал с ПСБ договор о покупке активов группы Домодедово и рассказал о ближайших планах нового собственника на него.

Реорганизация и оптимизация

По словам топ-менеджера, правительство поставило перед компанией задачу создать программу оздоровления Домодедово и модель развития актива. «Модель развития будет создана оптимистическая и пессимистическая. При пессимистической пассажиропоток останется на текущем уровне либо будет падать. Но закрытия аэропорта не будет. Правительство поставило задачу — обеспечить его нормальное функционирование и безубыточность», — сказал Василенко, подчеркнув, что для МАШ это «очень трудный проект».

Для перестройки работы, по мнению руководителя МАШ, потребуется оптимизировать управленческую структуру холдинга. Решать эти задачи будут новый совет директоров и утвержденный им гендиректор Домодедово. «В Шереметьево понятная система управления, которая позволяет совету директоров видеть, в каком финансовом состоянии находится предприятие и как развивается операционная деятельность. В Домодедово три года не было аудита. Ожидается реструктуризация. У «Домодедово» будет свой совет директоров и свой менеджмент. Совет директоров создаст понятную единую структуру управления группой, взяв за основу опыт Шереметьево. Это будет задача менеджмента — выводить аэропорт на безубыточность и окупаемую деятельность, они будут нести финансовую и юридическую ответственность», — отметил топ-менеджер.

Он уточнил, что смены главы Домодедово на данный момент не планируется: «Генеральный директор работает и продолжает исполнять свои функции. Сейчас это (смену гендиректора. — РБК) обсуждать бессмысленно. Должен быть утвержден устав, сформирован совет директоров, который назначит гендиректора». С июня 2025-го Домодедово руководит Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития.

Долги, инвестиции и авиакомпании

Михаил Василенко напомнил, что кроме цены актива, которую МАШ заплатит в федеральный бюджет, новый собственник также должен будет погасить долги группы Домодедово. Также в инфраструктуру Домодедово могут потребоваться миллиардные инвестиции.

«За сколько мы его купили? Давайте посчитаем: 66,1 [млрд руб.] плюс 75 [млрд руб.] долга — это 141 млрд руб. Там две [взлетно-посадочные] полосы. Старая — предположительно в неплохом состоянии, какое-то время она сможет работать. Новая полоса, которая строилась под контролем Домодедово, проложена с нарушением строительных норм и правил. И это было выявлено Росавиацией при проведении проверочных мероприятий. Это надо проверять и выяснять, экспертная комиссия будет определять объем работ и, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в реконструкцию», — сказал гендиректор МАШ. — В аэродром десятилетиями не вкладывались деньги. Но мы пока c документами и текущей ситуаций не ознакомлены, это требует консультации и проверки: мы только что подписали договор».

По его словам, отдельные инвестиции также могут потребоваться в IT-инфраструктуру Домодедово и систему сортировки багажа в новой (международной) части терминала.

Новая часть аэровокзального комплекса Домодедово, как пояснил Василенко, была спроектирована более 20 лет назад, из-за чего не были учтены современные технологии обработки багажа в хабах (ориентированных на трансфер воздушных гаванях. — РБК), в которых трансферный пассажиропоток превышает 40% трафика.

«В «условно» новом терминале не предусмотрена обработка трансферного багажа, на весь терминал существует 1 трансферный ввод. В Шереметьево их 14. Каждый из 5 терминалов Шереметьево имеет современную багажную систему, объединенную в единый комплекс. При обработке багажа на каруселях погрузки-выгрузки в терминале Домодедово помещается один багажный поезд, а в Шереметьево — до четырех поездов одновременно в каждом терминале. «Новый терминал» Домодедово построен как терминал для регионального аэропорта point-to-point. Для развития пассажиропотока и хабовых технологий его нужно перестраивать», — утверждает глава МАШ.

Василенко добавил, что МАШ не планирует переманивать базирующиеся в Домодедово авиакомпании в Шереметьево. «Нам важно, чтобы авиакомпании летали и обеспечивали EBITDA и доходы в Домодедово. Государство требует от нас, чтобы Домодедово функционировал постоянно и имело свою коммерческую и ценовую стратегию», — подчеркнул он.

Почему и как продавали Домодедово В январе 2025 года Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 25 юридическим лицам холдинга «Домодедово». Ответчиками по нему также стали бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган (официально не был совладельцем компаний холдинга, но Генпрокуратура называла его бенефициаром). Надзорный орган утверждал, что Каменщик и Коган владеют стратегическим активом, будучи иностранными резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. В июне суд полностью удовлетворил претензии надзора и изъял группу в доход государства. Позже апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение. В октябре Генпрокуратура заявила о пресечении вывода бывшим бенефициаром 18,5 млрд руб., не называя его имени. 23 января Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд кассационную жалобу по делу о передаче аэропорта в собственность государства. Суд ее отклонил, после чего бизнесмен повторно подал жалобу, исправив замечания. Торги проводились в два этапа. К первому этапу, который должен был пройти на повышение от стартовой цены 132,2 млрд руб., не было допущено ни одного участника: структуры Шереметьево и Внуково не подали свои заявки, единственная заявка ИП Евгения Богатого была отклонена. Второй этап прошел на понижение: в ходе процедуры цена снизилась со 132,2 млрд руб. ровно в два раза — до 66,1 млрд руб., это минимально возможная цена продажи актива, определенная организатором торгов. Когда цена опустилась до этого уровня, о своей готовности купить Домодедово заявил представитель МАШ, представитель Внуково отказался делать ставку на повышение цены.

Проблемы с инфраструктурой

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев говорит, что Домодедово для нового собственника — приобретение с «небыстрой» окупаемостью. С точки зрения технологий, аэропорт может продолжать работать в модели point-to-point, но для обслуживания сетевых перевозчиков и выполнения хабовых операций потребуются инвестиции и в багажную систему, и в перестройку терминала.

В ближайшие годы команде МАШ нужно будет работать и над увеличением пассажиропотока, и над сокращением издержек, и над реструктуризацией задолженности Домодедово. «Сделать Домодедово высокорентабельным проектом можно только на фоне восстановления объема перевозок. Сейчас же придется искать баланс между привлечением новых авиакомпаний и сокращением расходов. Чем больше будут успехи в сохранении или увеличении пассажиропотока, а это очень сложная задача, тем меньше придется усилий нацеливать на сокращение расходов. Тем не менее, в любом случае понадобится перестраивать организационную структуру Домодедово, реструктурировать накопленную задолженность и оптимизировать операционные расходы», — перечисляет эксперт.

Он отметил, что в приобретенной МАШ воздушной гавани наблюдаются проблемы с инфраструктурой. В Домодедово сегодня полноценно работает одна взлетно-посадочная полоса, вторая пригодна только для обслуживания среднемагистральных самолетов на вылет в простых метеоусловиях, фактически она уже не используется в работе. Вторая проблема касается аэровокзального комплекса, рассчитанного на больший трафик, перечисляет эксперт. «Количество квадратных метров в аэровокзале сегодня запредельно велико. Возможно, для снижения эксплуатационных затрат менеджменту придется рассмотреть вопрос о консервации части площадей», — полагает Пантелеев. Он добавил, что грядущий аудит позволит сделать вывод о том, в какой мере потребуется обновлять IT-инфраструктуру и парк спецтехники Домодедово.