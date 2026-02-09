 Перейти к основному контенту
Продажа Домодедово⁠,
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово

Сюжет
Продажа Домодедово
Стоимость сделки составила более 66,1 млрд руб. По словам гендиректора Шереметьево, сейчас Домодедово несет убытки около 10 млрд руб. ежегодно и имеет долги в размере 75 млрд руб.
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Международный аэропорт Шереметьево в лице дочерней компании ООО «Перспектива» заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

Со стороны покупателя договор подписал гендиректор компании «Перспектива» Александр Ильин в присутствии гендиректора Шереметьево Михаила Василенко и при нотариальном заверении.

«Стоимость сделки определена результатом прошедшего на площадке РТС-тендер 29 января 2026 года аукциона и составляет более 66,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как уточнил Василенко, для Шереметьево Домодедово является профильным бизнес-проектом. Он подчеркнул, что компании предстоит «трудная работа по разным направлениям деятельности».

«На сегодня Домодедово — это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 млрд руб. ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд руб.», — сказал Василенко.

По его словам, пассажиропоток Домодедово за последние годы снизился на 55% — с 30,5 до 13,8 млн пассажиров по результатам 2025 года. «Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта», — добавил он.

Компания поставила перед собой задачу сформировать программу оздоровления аэропорта Домодедово и представить ее в контролирующие государственные органы в установленные сроки. «Будущая программа зависит от динамики формирования пассажиропотока в России и московском авиаузле», — уточнил Василенко.

Как отметил гендиректор, исполнительные органы должны будут «оптимизировать структуру предприятия, перейти к окупаемости и повысить качество обслуживания».

Шереметьево рассказал, какие средства использовал для покупки Домодедово
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Аэропорт Домодедово был продан 29 января со второй попытки. ПСБ и РТС-тендер в пресс-релизе назвали точную сумму, за которую купили Шереметьево: она составляет 66 132 908 002,5 руб.

Как сообщил в интервью РБК Андрей Иванов, возглавивший аэропорт после его перехода в собственность государства, долг Домодедово — 75 млрд руб. — состоит из 34 млрд руб. и $450 млн, а на 2025 год только процентные платежи должны были составить 8 млрд руб.

Минтранс России после покупки Домодедово назвал аэропорт «сложным активом», который требует значительных инвестиций.

В январе 2025 года Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 25 юридическим лицам холдинга «Домодедово». Ответчиками по нему также стали бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган (официально не был совладельцем компаний холдинга, но Генпрокуратура называла его бенефициаром). Надзорный орган утверждал, что Каменщик и Коган владеют стратегическим активом, будучи иностранными резидентами: Турции, ОАЭ и Израиля.

В июне суд полностью удовлетворил претензии надзора и изъял группу в доход государства. Позже апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение. В октябре Генпрокуратура заявила о пресечении вывода бывшим бенефициаром 18,5 млрд руб., не называя его имени. 23 января Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд кассационную жалобу по делу о передаче аэропорта в собственность государства.

