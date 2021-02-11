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СМИ узнали о проблемах ретейлеров с закупками бананов

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов, сообщил «Коммерсантъ». Причинами стали неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре, задержек с поставками и сезонного высокого спроса. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок, сообщил источник издания на розничном рынке продуктов. По его словам, оптовые цены на бананы за год выросли с 60 руб. примерно до 82 руб за килограмм.

То, что такая проблема есть, изданию подтвердил собеседник в одном из импортеров фруктов. По его словам, в прошлом году в Эквадоре — основном импортере бананов в Россию — снизился сбор урожая. Причинами стали неблагоприятные погодные условия и активность вулкана Сангай, повредившего плантации.

Информацию о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен также подтвердил источник издания в федеральной сети. По его прогнозу, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель.

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Во «Вкусвилле» в беседе с изданием отметили, что сейчас традиционно высокий сезон спроса на бананы, а из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит. В компании ожидают, что сложности могут сохраниться до апреля.

В сети «Верный» изданию сообщили, что на стоимость бананов также влияют задержки поставок. В частности, к нехватке товара на рынке привело то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, отметили там.

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В финской сети Prisma, работающей в Петербурге, в беседе с изданием подтвердили, что на рынке наблюдается «небольшой дефицит» бананов. В Auchan сообщили, что не заметили проблем с закупкой и поставкой бананов. Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сказал, что собственные импортные поставки бананов стабильны, поскольку компания сотрудничает с «пулом производителей», пишет «Коммерсантъ». В «Магните» изданию комментарий не предоставили.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Федеральная таможенная служба пока не публиковала статистику за 2021 год. В четвертом квартале прошлого года импорт свежих бананов в Россию сократился на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году. В денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн. Кроме Эквадора в Россию фрукт экспортировали Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Крупные торговые сети сами выступают основными импортерами бананов, а игроки поменьше чаще работают с дистрибьюторами и сильнее зависят от обстоятельств в компаниях-импортерах, отметила в беседе с изданием гендиректор отраслевого портала FruitNews Ирина Козий. По ее словам, зимой цены на бананы растут, поскольку в это время значительно увеличивается потребление, а цены на большинство других сезонных фруктов повышаются. Осложняет поставки также общее удорожание перевозок из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, при этом в случае России основной фактор роста цен — это падение курса рубля, добавила эксперт.

Сети, которые столкнулись с проблемами при закупке бананов, пока не планируют пересматривать стоимость фрукта, сообщил источник издания в одной из сетей. По его словам, бананы — «одна из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в беседе с изданием напомнил, что продажи бананов чувствительны даже к небольшому изменению цен, а сам продукт является для сетей одним из основных источников трафика.

Автор
Виктория Полякова
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