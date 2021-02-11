СМИ узнали о проблемах ретейлеров с закупками бананов

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов, сообщил «Коммерсантъ». Причинами стали неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре, задержек с поставками и сезонного высокого спроса. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок, сообщил источник издания на розничном рынке продуктов. По его словам, оптовые цены на бананы за год выросли с 60 руб. примерно до 82 руб за килограмм.

То, что такая проблема есть, изданию подтвердил собеседник в одном из импортеров фруктов. По его словам, в прошлом году в Эквадоре — основном импортере бананов в Россию — снизился сбор урожая. Причинами стали неблагоприятные погодные условия и активность вулкана Сангай, повредившего плантации.

Информацию о нехватке бананов на рынке и росте оптовых цен также подтвердил источник издания в федеральной сети. По его прогнозу, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель.