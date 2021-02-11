СМИ узнали о проблемах ретейлеров с закупками бананов

Во «Вкусвилле» в беседе с изданием отметили, что сейчас традиционно высокий сезон спроса на бананы, а из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит. В компании ожидают, что сложности могут сохраниться до апреля.
В сети «Верный» изданию сообщили, что на стоимость бананов также влияют задержки поставок. В частности, к нехватке товара на рынке привело то, что в порту Санкт-Петербурга сейчас не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, отметили там.
В финской сети Prisma, работающей в Петербурге, в беседе с изданием подтвердили, что на рынке наблюдается «небольшой дефицит» бананов. В Auchan сообщили, что не заметили проблем с закупкой и поставкой бананов. Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сказал, что собственные импортные поставки бананов стабильны, поскольку компания сотрудничает с «пулом производителей», пишет «Коммерсантъ». В «Магните» изданию комментарий не предоставили.
Федеральная таможенная служба пока не публиковала статистику за 2021 год. В четвертом квартале прошлого года импорт свежих бананов в Россию сократился на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году. В денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн. Кроме Эквадора в Россию фрукт экспортировали Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.
Крупные торговые сети сами выступают основными импортерами бананов, а игроки поменьше чаще работают с дистрибьюторами и сильнее зависят от обстоятельств в компаниях-импортерах, отметила в беседе с изданием гендиректор отраслевого портала FruitNews Ирина Козий. По ее словам, зимой цены на бананы растут, поскольку в это время значительно увеличивается потребление, а цены на большинство других сезонных фруктов повышаются. Осложняет поставки также общее удорожание перевозок из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, при этом в случае России основной фактор роста цен — это падение курса рубля, добавила эксперт.
Сети, которые столкнулись с проблемами при закупке бананов, пока не планируют пересматривать стоимость фрукта, сообщил источник издания в одной из сетей. По его словам, бананы — «одна из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине».
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов в беседе с изданием напомнил, что продажи бананов чувствительны даже к небольшому изменению цен, а сам продукт является для сетей одним из основных источников трафика.