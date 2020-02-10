Режиссер «Паразитов» предсказал рост популярности иностранных фильмов

Пон Чжун Хо (Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press)

Режиссер кинокартины «Паразиты» Пон Чжун Хо, которая получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», рассказал, что после успеха в Лос-Анджелесе он надеется на то, что в будущем кино будет восприниматься как более универсальное искусство — вне зависимости от того, где его сняли. Слова режиссера передает издание Deadline.

«Мы придем к тому дню, когда победа фильма на иностранном языке не будет чем-то-особенным», — сказал режиссер. По его словам, важную роль в этом процессе сыграют социальные сети — YouTube, Twitter, Instagram и другие. Они, считает режиссер, буквально «стирают барьеры» между странами.

Пон Чжун Хо также рассказал журналистам, что сейчас он работает над двумя проектами, один из которых на корейском, а другой — на английском языке.

Южнокорейская драма «Паразиты» рассказывает о бедной семье, члены которой поочередно устраиваются на работу в богатый дом. При этом работодатели не подозревают, что их прислуга, водитель и учителя их детей, — родственники.