СМИ узнали о планах 300 компаний из Китая одолжить $8,2 млрд из-за вируса

Сотни компаний, среди которых Xiaomi и DiDi, в общей сложности попросили у банков $8,2 млрд. Часть из них вовлечена в борьбу с эпидемией, другие понесли наибольшие финансовые потери на фоне коронавируса

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Несколько сотен китайских компаний обратились в банки с просьбой выдать им кредиты на общую сумму в $8,2 млрд для того, чтобы смягчить последствия коронавируса, вспышка которого произошла в КНР в конце прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в банковской сфере.

В их распоряжении оказались копии двух списков компаний, которые обратились за кредитами. Среди них производитель смартфонов Xiaomi, крупнейшая в Китае компания по доставке еды Meituan Dianping, предоставляющая транспортные услуги DiDi, технологическая Megvii, а также разработчик антивирусных программ и мобильных приложений Qihoo 360.

По словам одного из источников, вышеуказанные компании либо активно вовлечены в борьбу с коронавирусом, либо понесли наибольшие финансовые потери из-за него. Как отмечают собеседники агентства, обратившиеся за кредитами организации вероятнее всего, получат одобрение от банков в кратчайшие сроки. Кроме того, кредиты им будут выданы по льготным ставкам.

«Последнее слово в решениях о кредитовании будет за банками. Процентные ставки, скорее всего, будут наравне с теми, которые предлагаются ведущим клиентам банков», — сказал один из источников.