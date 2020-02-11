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Вирус из Китая ,  
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СМИ узнали о планах 300 компаний из Китая одолжить $8,2 млрд из-за вируса

Сотни компаний, среди которых Xiaomi и DiDi, в общей сложности попросили у банков $8,2 млрд. Часть из них вовлечена в борьбу с эпидемией, другие понесли наибольшие финансовые потери на фоне коронавируса
Фото: Vincent Yu / AP

Несколько сотен китайских компаний обратились в банки с просьбой выдать им кредиты на общую сумму в $8,2 млрд для того, чтобы смягчить последствия коронавируса, вспышка которого произошла в КНР в конце прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в банковской сфере.

В их распоряжении оказались копии двух списков компаний, которые обратились за кредитами. Среди них производитель смартфонов Xiaomi, крупнейшая в Китае компания по доставке еды Meituan Dianping, предоставляющая транспортные услуги DiDi, технологическая Megvii, а также разработчик антивирусных программ и мобильных приложений Qihoo 360.

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По словам одного из источников, вышеуказанные компании либо активно вовлечены в борьбу с коронавирусом, либо понесли наибольшие финансовые потери из-за него. Как отмечают собеседники агентства, обратившиеся за кредитами организации вероятнее всего, получат одобрение от банков в кратчайшие сроки. Кроме того, кредиты им будут выданы по льготным ставкам.

«Последнее слово в решениях о кредитовании будет за банками. Процентные ставки, скорее всего, будут наравне с теми, которые предлагаются ведущим клиентам банков», — сказал один из источников.

Как отмечает Reuters, пока нет официальных данных, раскрывающих общий объем кредитов, которые китайские компании пытаются получить по всей стране, чтобы пережить вспышку эпидемии. При этом в предоставленных источниками списках указываются суммы, которые запрашивают компании.

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Так, Xiaomi просит кредит на 5 млрд юаней (более $716 млн) для производства и продажи медицинского оборудования и аксессуаров, включая маски и термометры. В свою очередь, Meituan Dianping намерена получить 4 млрд юаней ($572,9 млн). Часть этих денег компания намерена направить на бесплатную доставку еды для медицинского персонала в Ухане, где произошла вспышка вируса.

DiDi, как указано в копии документа, «серьезно пострадавшая от коронавируса», стремится получить 50 млн юаней ($7,16 млн)., а Qihoo 360 просит 1 млрд юаней ($143,25 млн) для покупки товаров медицинского назначения и финансирования работы над приложениями для отслеживания и локализации вируса. Megvii планирует разработать ряд технологий, одна из которых будет «повышать точность идентификации людей в масках в толпе».

Вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. В январе вирус активно распространился во всех регионах Китая, а также за рубежом. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число инфицированных по всему миру превысило 40 тыс. человек, число жертв преодолело отметку в 900 человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: кредит, коронавирус, Китай
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