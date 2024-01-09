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Минэнерго США спрогнозировало снижение цены на нефть до $79 в 2025 году

Минэнерго США: в 2025 году цена нефти Brent снизится до $79
По прогнозу Минэнерго США, в этом году средняя цена нефти Brent составит примерно столько же, сколько и в прошлом — $82 за баррель, а в 2025-м снизится до $79. На это влияет в том числе сокращение добычи ОПЕК+
BRENT BRENT $77,39 -1,66%
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $82 за баррель, оставшись примерно на том же уровне, что и в предыдущем, а в 2025-м она снизится до $79 за баррель, следует из прогноза ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Эксперты ожидают, что рост добычи немного опередит рост спроса, что позволит увеличить запасы. В то же время обострение ситуации на Ближнем Востоке увеличивает риск перебоев в поставках, что может привести к более высоким и волатильным ценам.

В течение следующих двух лет добыча сырой нефти в США будет расти за счет повышения эффективности скважин, ее объемы достигнут 13,2 млн барр. в сутки в этом году и более 13,4 млн барр. в сутки в следующем. Однако, согласно прогнозу, рост будет замедляться уменьшением количества действующих буровых установок.

Что касается стран ОПЕК+, которые решили дополнительно сократить добычу, Минэнерго США ожидает, что их объем добычи нефти составит в среднем 36,4 млн барр. в сутки в 2024 году и 37,2 млн барр. в сутки в 2025 году, что меньше среднего показателя за пятилетний период до пандемии (2015–2019) — 40,2 млн барр. в сутки. Эти значения не включают Анголу, которая вышла из ОПЕК в январе 2024 года. Сокращение добычи ОПЕК+ приводит к тому, что цены на нефть меняются незначительно, считают эксперты.

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Фото:Hu Guan / XinHua / Global Look Press

В целом рост мирового производства жидкого топлива замедлится, и в этом году добыча вырастет на 0,6 млн барр. в сутки (для сравнения — в предыдущем году рост составил 1,7 млн барр. в сутки). При этом в следующем году мировое производство вырастет уже на 1,6 млн барр. в сутки, около 50% придется на рост добычи сырой нефти ОПЕК+.

По прогнозу Минэнерго США, рост мирового потребления жидкого топлива в ближайшие два года будет ниже предыдущего: 1,4 млн барр. в сутки (1,4%) и 1,2 млн барр. в сутки (1,2%) против 1,9 млн барр. в сутки соответственно. Тем не менее, эти показатели соответствуют среднегодовому росту мирового потребления жидкого топлива на 1,2% за 20 лет с 2004 по 2023 год.

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Эксперты объясняют снижение темпов роста потребления замедлением роста спроса на нефть в Китае из-за медленного увеличения ВВП, повышением эффективности автопарка и прекращением роста, связанного с восстановлением после пандемии коронавируса. Несмотря на более низкий спрос, в Минэнерго США ожидают, что мировое потребление достигнет нового рекорда и в 2025 году составит более 103,5 млн барр. в сутки.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нефть Минэнерго США Brent цены на нефть ОПЕК
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