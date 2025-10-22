 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Автоваз» решил отозвать более 8 тыс. автомобилей Lada X-ray

Более 8 тыс. машин Lada X-ray решили отозвать ради установки новой системы
Lada X-ray
Lada X-ray (Фото: Андрей Холмов / Shutterstock)

«Автоваз» добровольно отзовет более 8,2 тыс. автомобилей Lada X-ray для установки систем вызова экстренных служб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстандарт.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС)», — говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет о машинах, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Работы по установке систем будут бесплатными для владельцев автомобилей.

В 2021 году «Автоваз» отозвал более 9 тыс. автомобилей Lada X-ray из-за дефекта в системе рулевого управления. Это затронуло машины, выпущенные с января по май 2019 года.

«Автоваз» прекратил производство модели в 2022 году из-за большого количества импортных комплектующих.

