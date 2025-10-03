 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авто⁠,
0

АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta

АвтоВАЗ заинтересован в расследовании аварии под Владимиром с участием Lada Vesta из-за вероятной проблемы с рулем и сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы автоконцерна. Ранее водитель машины заявила, что авария произошла из-за неисправности автомобиля.

В компании подчеркнули, что пытались многократно связаться с участницей аварии, но она не идет на контакт. А проанализировать причины ДТП по фото невозможно.

«Владелец Lada Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов», — сказали в АвтоВАЗе.

АвтоВАЗ отозвал более 22 тыс. машин Lada без блоков вызова помощи
Общество
Автомобиль LADA Niva Legend

Авария произошла 18 сентября во Владимирской области. Автоблогер и юрист потерпевшей Александр Шумский рассказал, что у жительницы Гусь-Хрустального заклинило руль на полном ходу. В итоге Lada Vesta 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась, пишет «Зебра-ТВ». Сейчас женщина находится в больнице, ей предстоит операция.

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить модель Lada Vesta второй генерации на возможность блокировки руля. Производитель начал сервисную кампанию, однако отзывать транспортные средства отказался.

Весной АвтоВАЗ отозвал более 47 тыс. машин Lada из-за отсутствия тревожной кнопки. В компании заверили, что на всех авто добавят блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
ДТП Lada АвтоВАЗ
Материалы по теме
АвтоВАЗ отозвал более 22 тыс. машин Lada без блоков вызова помощи
Общество
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о красных линиях и оценил падение продаж
Экономика
АвтоВАЗ после данных о блокировке руля объявил сервисную кампанию Vestа
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Биткоин выше $120 тыс. и рекорд сложности майнинга. События крипторынка Крипто, 18:33
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Хинштейн сообщил о двух раненных при ударе украинского дрона Политика, 18:29
На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин Общество, 18:25
WSJ рассказала о 50-километровом украинском «поясе крепостей» в Донбассе Политика, 18:24
Иван Емельяненко в ноябре проведет первый бой после выхода из тюрьмы Спорт, 18:20
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
РКН назвал добавление бота в телеграм-канал единственным путем маркировки Технологии и медиа, 18:09
Суд закрыл заседание о мере пресечения для «миллиардера» Сулейманова Общество, 18:08
Неопознанные дроны над Мюнхеном сначала появлялись над военной базой Политика, 18:06
Официальный курс доллара приблизился к ₽82 Инвестиции, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки Экономика, 17:58
«Пока я снимал, я был абсолютно свободен»: памяти Марлена Хуциева Общество, 17:57 