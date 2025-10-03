АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta

АвтоВАЗ заинтересован в расследовании аварии под Владимиром с участием Lada Vesta из-за вероятной проблемы с рулем и сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы автоконцерна. Ранее водитель машины заявила, что авария произошла из-за неисправности автомобиля.

В компании подчеркнули, что пытались многократно связаться с участницей аварии, но она не идет на контакт. А проанализировать причины ДТП по фото невозможно.

«Владелец Lada Vesta отказался продолжить диалог и обеспечить доступ к автомобилю наших технических специалистов», — сказали в АвтоВАЗе.

Авария произошла 18 сентября во Владимирской области. Автоблогер и юрист потерпевшей Александр Шумский рассказал, что у жительницы Гусь-Хрустального заклинило руль на полном ходу. В итоге Lada Vesta 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась, пишет «Зебра-ТВ». Сейчас женщина находится в больнице, ей предстоит операция.

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить модель Lada Vesta второй генерации на возможность блокировки руля. Производитель начал сервисную кампанию, однако отзывать транспортные средства отказался.

Весной АвтоВАЗ отозвал более 47 тыс. машин Lada из-за отсутствия тревожной кнопки. В компании заверили, что на всех авто добавят блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).