Росстандарт сообщил об ограничении продаж Lada Largus

АвтоВАЗ с 21 октября ограничил продажу Lada Largus, сообщает Росстандарт. Компания проверяет информацию о проблемах с вращением руля у машин. В начале года компания уже отзывала авто этой модели из-за другой технической проблемы

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Дилер установил ограничение с 21 октября на продажу автомобилей Lada Largus, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстандарт. В ведомстве пояснили, что мера будет действовать до конца анализа данных о проблемах с вращением руля.

«Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», — рассказали в Росстандарте.

Ведомство также запросило информацию у АвтоВАЗа о возможном несоответствии автомобилей Largus техническому регламенту Таможенного союза. В ответ компания заверила, что всем обратившимся клиентам делают ремонт по гарантии.

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) сообщил, что обратился в Росстандарт с просьбой проверить случаи блокировки рулевого колеса на Lada Vesta. После этого АвтоВАЗ начал бесплатную сервисную проверку этих автомобилей второго поколения.

Поводом послужили жалобы владельцев машин на проблемы с рулем. Так, в сентябре во Владимирской области произошла авария — у местной жительницы заклинило руль на полном ходу. В итоге Lada Vesta 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. В АвтоВАЗе заявили, что заинтересованы в расследовании произошедшего.

Весной 2025-го АвтоВАЗ уже отзывал более 22 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24 тыс. машин Lada Largus. Причиной стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных служб (СВЭОС).