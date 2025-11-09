 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Росстандарт сообщил об ограничении продаж Lada Largus

Росстандарт: продажи Lada Largus ограничили для анализа данных о техпроблемах
АвтоВАЗ с 21 октября ограничил продажу Lada Largus, сообщает Росстандарт. Компания проверяет информацию о проблемах с вращением руля у машин. В начале года компания уже отзывала авто этой модели из-за другой технической проблемы
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Дилер установил ограничение с 21 октября на продажу автомобилей Lada Largus, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росстандарт. В ведомстве пояснили, что мера будет действовать до конца анализа данных о проблемах с вращением руля.

«Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов», — рассказали в Росстандарте.

Ведомство также запросило информацию у АвтоВАЗа о возможном несоответствии автомобилей Largus техническому регламенту Таможенного союза. В ответ компания заверила, что всем обратившимся клиентам делают ремонт по гарантии.

АвтоВАЗ после данных о блокировке руля объявил сервисную кампанию Vestа
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В августе Национальный автомобильный союз (НАС) сообщил, что обратился в Росстандарт с просьбой проверить случаи блокировки рулевого колеса на Lada Vesta. После этого АвтоВАЗ начал бесплатную сервисную проверку этих автомобилей второго поколения.

Поводом послужили жалобы владельцев машин на проблемы с рулем. Так, в сентябре во Владимирской области произошла авария — у местной жительницы заклинило руль на полном ходу. В итоге Lada Vesta 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась. В АвтоВАЗе заявили, что заинтересованы в расследовании произошедшего.

Весной 2025-го АвтоВАЗ уже отзывал более 22 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24 тыс. машин Lada Largus. Причиной стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных служб (СВЭОС).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Автомобили продажи Росстандарт Lada
Материалы по теме
АвтоВАЗ решил отозвать более 8 тыс. автомобилей Lada X-ray
Общество
АвтоВАЗ отозвал более 22 тыс. машин Lada без блоков вызова помощи
Общество
АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta
Авто
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Вспышка на Солнце уничтожила протуберанец. Видео Общество, 20:04
В «Яндексе» ответили, поработит ли человека ИИ Технологии и медиа, 19:58
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Астана сообщила о согласии России вернуть сроки пребывания дальнобойщиков Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:38
Росстандарт сообщил об ограничении продаж Lada Largus Бизнес, 19:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом» Спорт, 19:26
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Паром, который не пустили в порт Сочи, вернулся в Трабзон Общество, 19:22
Почему бизнес предпочитает размещать облака на собственных площадках Отрасли, 19:20
Глава МИД Франции посчитал незаконными удары США по судам у Венесуэлы Политика, 19:09
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 18:54