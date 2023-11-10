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Война санкций ,  
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Производитель кофе Tchibo сменит название в России на «Тибио»

«Коммерсантъ»: производитель кофе Tchibo сменит название на «Тибио»
Сюжет
Война санкций
«Чибо СНГ» ранее принадлежала немецкой Tchibo GmbH, но прошлым летом была продана местному менеджменту. По данным «Ъ», компания изменит название на «Тибио» (Tibio), при этом рецептура и технология производства кофе не изменятся
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH «Чибо СНГ», отошедшее в 2022 году местному топ-менеджменту, изменит название на ООО «Тибио» и зонтичный бренд на Tibio соответственно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма в торговые сети и презентацию компании.

Как отмечает газета, в материалах «Чибо СНГ» говорится, что рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».

Прежними останутся цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka, а логотип Tibio сохранит схожую с Tchibo стилистику, линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. Переход на бренд Tibio начнется в конце 2023 года по мере вывода старой упаковки, сказано в презентации.

Помимо этого в конце этого года планируется запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista в упаковке по 1 кг. Согласно опросу, результаты которого приводятся в презентации, 88% потребителей позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием.

В «Чибо СНГ», Tchibo GmbH и «Гранд-НН» не ответили на запросы издания.

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Фотогалерея 

«Чибо СНГ» ранее принадлежала немецкой Tchibo GmbH. Компания выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции. В августе 2022 года владельцем «Чибо СНГ» стало ООО МВК гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля МВК в залоге у Tchibo GmbH.

Tchibo владеет более чем 900 магазинами в мире и называет себя лидером на рынке обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил €3,13 млрд.

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По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, с учетом передачи Tchibo бизнеса в России топ-менеджменту немецкая компания, скорее всего, знает о смене названия. Он полагает, что подобная адаптация уже известного бренда позволит сохранить выстроенную годами дистрибуцию, исключив присутствие флагманской марки Tchibo на рынке России.

Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что любое переименование продукта приведет к снижению продаж, а для возврата к показателям ранее известной марки потребуется маркетинговая поддержка нового бренда. Он напомнил, что JDE, отказавшись от наименования Jacobs в России, сохранил бюджет на продвижение кофе Monarch. «МилФудс», которая управляет бывшим заводом Paulig, также инвестировала в запуск бренда Poetti, добавил Чантурия. В то же время, продолжил он, марка Tchibo в последние годы занимала небольшую долю на российском рынке, поэтому неизвестно, насколько у компании хватит ресурсов для сопровождения запуска нового бренда и насколько только сходство с Tchibo сможет помочь в продажах Tibio.

В сентябре «Платформа ОФД» подсчитала, что в России за семь лет цена чашки кофе объемом 150–200 мл выросла на 118%. По данным компании, средняя цена на чашку кофе (150–200 мл) в заведениях общепита в августе—сентябре 2023 года составила 166 руб., что на 11% выше, чем в 2022 году, и на 118% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, увеличившись на 61%.

При этом цена на кофе в магазинах выросла не так значительно: в августе—сентябре средняя цена составляла 289 руб., что на 1% выше, чем в 2022 году, и на 52% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, увеличившись на 28%.

Гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров пояснял, что в цене кофе заложены расходы на кофейный ингредиент, молоко, работу бариста, коммунальные и другие траты, а также наценка, определяющая прибыль. «Серьезное изменение ценника началось в шоковый для индустрии общепита 2020 год, когда разразилась коронавирусная пандемия. Она привела к росту стоимости чашки кофе на 15% за год при драматическом снижении трафика», — отмечал он.

В мае о росте цен на растворимый кофе из-за роста спроса предупреждал Bloomberg. Тогда оптовые цены на зерна кофе робуста, которое часто используется в растворимом и молотом кофе, поднялись до максимума почти за 12 лет. По данным агентства, из-за ухудшения экономической ситуации в мире и стремительного роста цен потребители стали отказываться от более дорогого сорта кофе — арабики — в пользу дешевой робусты.

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